Sénégal: [Focus]Tournée économique de Macky Sall - Ces réalisations enregistrées à Tambacounda

La région de Tambacounda accueille le Conseil des ministres décentralisé, mercredi 28 décembre 2022, dans le cadre d'une tournée économique du président de la République, Macky Sall. La région orientale, aux potentialités économiques et culturelles énormes, a enregistré d'importantes réalisations dans divers domaines d'activités, en voici, quelques unes.

L'Etat du Sénégal a procédé à la mise en place d'une station de production d'alevins de tilapia d'eau douce à Gouloumbou d'une capacité de production de 800 000 alevins par an pour ravitailler les fermes piscicoles de la région : 7 bassins liners de 150 mètres cubes, 5 bassins en béton de 32 mètres cubes, 2 magasins de stockage et une chambre de gardien et 2 motopompes. La région de Tambacounda compte 15 fermes aquacoles dont 04 fermes privées et 11 fermes communautaires.

Le plus grand nombre de fermes aquacoles se trouve dans le département de Tambacounda avec 07 fermes, suivi du département de Bakel avec 05 fermes, 02 fermes à Koumpentoum et 01 ferme à Goudiry.

Le projet de réhabilitation de la route Tamba-Goudiry-Kidira de 190 km entre dans le cadre du programme d'amélioration du niveau de service de plusieurs sections du corridor Dakar-Bamako. La réalisation du projet permettra l'amélioration des conditions de trafic et de sécurité, contribuera au renforcement de la compétitivité du Sénégal notamment dans les relations commerciales avec le Mali, mais également au désenclavement interne de la région de Tambacounda.

Programme 100 000 logement : SNHLM

Dans le cadre du programme 100 000 logement, il est à noter le projet de viabilisation d'assiette foncière et de construction de logements, piloté par la Société Nationale d'Habitat à Loyer Modéré (SN HLM), qui vise à mettre à disposition des populations de Tambacounda une centaine de parcelles viabilisées prêtes à la construction et logements sociaux. En termes d'avancées, le site choisi est déjà disponible et les travaux sont en cours de réalisation.

L'Université du Sénégal Oriental (USO) sera un acteur géopolitique et géostratégique essentiel du Sénégal, non seulement par ses missions de formation et de recherche, mais également pour les plus-values culturelles, économiques et sociétales qu'elle va engendrer. A date, en termes d'acquis, le coordonnateur du projet a été déjà nommé ; le site du projet est en cours de validation et les curricula en cours de stabilisation.

Dans le domaine de la santé

La région a enregistré la construction et équipement de postes de santé dont 2 réalisés à Tambacounda et à Bakel et 5 en cours à Kompentoum, Bakel et Goudiry. Il est aussi à noter la construction de cases de santé et logements de sages-femmes à Bakel, Médina Foulbe - Dalalwoule la construction de logements de sages-femmes à Bakel (Medina foulbe - Kenieba) et aussi la dotation d'ambulances médicalisées avec 6 livrées à Koumpentoum, Bakel, Tamba, Goudiry.

Dans le domaine de l'hydraulique et de l'électrification

La région de Tamba a enregistré la réalisation d'études géophysiques avec 2 sites étudiées à Tambacounda (Nétéboulou) et Bakel (Medina Foulbe). Dans le secteur de l'électrification, il est à noter l'installation de mini central solaire à Bakel (Medina Foulbe), l'extension électrique de localités : une localité ayant accès à l'électricité à Bakel et l'électrification par voie solaire : 4 localités ayant accès à l'électricité à Bakel (Sinthiou Fisa, Bele, Medina Foulbe, Sadatou).

Dans le domaine de l'Hydraulique rurale

La région de Tamba a enregistré la mise en service de 61 systèmes d'adduction d'eau potable (AEP) réceptionnés et 6 en cours de réalisation. Pas moins de 341 villages ont été impactés. Les autorités ont aussi procédé à la construction d'un linéaire total d'environ 15 km de voirie assainie et éclairée répartie sur 14 tronçons dans 17 quartiers périphériques. Sur le plan de l'assainissement, la région de Tamba a bénéficié de la construction d'un réseau de drainage des eaux pluviales avec cunettes sur un linéaire de 21,9 km et 1254,59 ml de caniveaux.