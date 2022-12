Sénégal: OM - Pape Gueye convoqué par le TAS début mars pour son transfert avorté à Watford

Le litige opposant l' OM à Watford pour le recrutement de Pape Gueye sera étudié par le TAS. Une nouvelle date a été arrêtée par l'instance.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l'OM s'active en coulisse pour renforcer son effectif. Les dirigeants phocéens comptent attirer de nouvelles recrues en janvier prochain. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne. Toutefois, l'Olympique de Marseille reste toujours sous le coup de possibles sanctions dans l'affaire Pape Gueye.

Après plusieurs reports, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé se saisir de l'affaire Pape Gueye et devrait tenir son audience les 8 et 9 mars prochain, selon RMC Sport. Pour rappel, l'international sénégalais, censé rejoindre Watford en 2020, avait renoncé à son transfert à la suite d'un litige avec ses anciens conseillers et en raison de promesses non tenues au sujet du projet sportif.

Le joueur âgé à l'époque de 21 ans avait communiqué la nouvelle via une lettre de résiliation adressée club anglais et rejoint in extremis l'Olympique de Marseille. Watford avait choisi de porter l'affaire devant le TAS.

Dans un premier temps, l'Olympique de Marseille avait écopé d'une interdiction de recrutement tandis que l'ancien joueur du Havre était interdit de compétition pendant quatre mois par la FIFA. Finalement, les décisions de l'instance du football mondial avaient été suspendues par le TAS.