Togo: Un marché iconique

Ravagé par un incendie il y a dix ans, le Grand marché de Lomé (Adawlato) est en cours de reconstruction. Un projet imposant qui marque un renouveau pour tout le centre ville de la capitale.

Le marché sera un lieu unique où se croiseront les marchands, vendeurs de fruits et légumes, nana Benz, les anciens habitués, les habitants éloignés, la jeunesse active, les visiteurs... Son architecture représente le lien entre les personnes, entre les biens, entre les idées et valeurs partagées, explique le cabinet d'architecture français, Architecturestudio (architecte mandataire), qui a conçu le projet. L'architecte local associé est IDEA.

La reconstruction du Grand Marché de Lomé s'inscrit dans une logique de revalorisation globale de la ville, pour une inscription urbaine et paysagère plus forte des éléments structurants.

D'une part, la ville se développe aujourd'hui vers le nord selon des couches successives parallèles à la mer. Une longue lagune parallèle à la mer coupe le territoire en deux parties.

Délaissée, abandonnée, cette lagune pourrait être l'objet d'un projet d'aménagement et devenir un nouveau centre d'animation, porté par la culture (artisanat, évènements) et les loisirs (promenade, aires de jeux...), et permettant de créer un point de liaison entre les parties nord (excentrée) et sud (plus centrale) de Lomé. Le marché en sortirait encore renforcé.

D'autre part, la création de grands corridors végétaux, selon les opportunités et autour des axes structurants, partant du nord et allant jusqu'à la mer, mais aussi du boulevard circulaire et du boulevard du front de mer déjà agrémenté de plantations de palmiers alignées, pourrait pour conférer un lien 'doux', une relation végétale, entre les quartiers.

Enfin, en vue de créer un front de mer cohérent et harmonieux, la définition d'un règlement d'urbanisme pourrait encadrer les constructions face à l'Océan.

Le nouveau bâtiment aura une surface de 21.000 m2 sur 5 niveaux. Il accueillera des commerces, mais aussi des restaurants, un espace évènementiel et un rooftop avec un bar de nuit.

Le marché aura ainsi deux vocations, commerciale et culturelle.

Architecte Studio a conçu de nombreux bâtiments en France, en Chine, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Cameroun, à Oman, aux Emirats et en Suisse.