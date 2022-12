Cote d'Ivoire: Séminaire de formation islamique Al ikhwane - La 16e édition s'est ouverte le 25 décembre à Yopougon

Le dimanche 25 décembre 2022, a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du séminaire de formation Al ikhwane au collège Ségbé de Yopougon.

Initié par les trois sous-comités de Yopougon de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire (Aeemci) dans le but d'occuper sainement la jeunesse musulmane ivoirienne, en général et en particulier, celle de Yopougon. Cette 16e édition avait pour thème : " Le militantisme, gage de stabilité morale pour une école de qualité. "

Le conférencier, Berté Pornan, imam principal de la section Aeemci Esam Vridi, a accentué son propos sur le fait de " connaître sa religion et bien la pratiquer, la courtoisie, le respect des parents, faire attention à l'utilisation abusive des réseaux sociaux et la loyauté du musulman. "

Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités de l'Aeemci, à savoir du secrétaire régional, Ousmane Sanogo ; du représentant de l'Amir de l'Aeemci, Traoré Issiaka ; des parents et de la presse.

Les participants au séminaire se sont dits heureux d'y prendre part. " Je suis contente d'être là. Je demande à mes amis de participer car Al ikhwane, on apprend beaucoup ", s'est réjouie Cherie Cissé.

Si ce séminaire a ravi les participants, c'est surtout grâce au travail du comité d'organisation piloté par Alhassane Soro qui, dans son discours, s'est dit optimiste quant à l'avenir du séminaire : " Je suis certain que ce séminaire franchira brillamment toutes les difficultés de son temps et de ses générations afin qu'à chaque édition un plus soit de mise pour nos jeunes. J'ai foi en notre communauté et nos membres pour garder une fraternité solide et des liens forts qui résistent aux tempêtes les plus voraces. "

Notons que la 16e édition refermera ses portes le jeudi 29 décembre 2022.