Cote d'Ivoire: Concours Miss 2.0 - Le trio gagnant repart avec d'importants lots

Elles sont belles, mais pas que cela ! Elles en ont plein la tête et elles l'ont prouvé à la finale de l'édition 2022 du concours Miss 2.0 qui a connu son épilogue le 23 décembre 2022, à l'auditorium d'Orange village, le siège de la compagnie de téléphonie mobile, sis à la Riviera-Golf.

Après la séance des pitchs des projets par les dix candidates, la jeune Makany Touré a été désignée grande lauréate de l'édition par le jury. Elle est suivie de Marilyse Gouaméné (1re dauphine) et de Prescillia Dosseh (2e dauphine).

La Miss est repartie avec un chèque de 15 millions de FCfa, une voiture flambant neuve, une bourse d'étude, un an de connexion internet. La 1re dauphine, elle, a reçu un chèque de 5 millions de FCfa, une bourse d'étude et 600 000Fcfa de connexion internet. Quant à la 2e dauphine, elle est repartie avec un chèque de 3 millions de FCfa, une bourse d'étude et 300 000 FCfa de connexion internet.

Organisé par l'agence Cdml (Communication digitale et médias en ligne) avec le soutien d'Orange Côte d'Ivoire, le concours Miss 2.0 qui en était à sa 3e édition, met en avant l'intellect et veut susciter une implication digitale et sociale des jeunes filles au développement de la Côte d'Ivoire. Et ce, en les incitant à élaborer et présenter des projets innovants en vue de leur financement.

Miss 2.0 fait partie des événements de référence de l'écosystème numérique féminin en Côte d'Ivoire.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a participé à la finale au cours de laquelle il a encouragé les dix candidates en offrant une enveloppe de 20 millions de FCfa. A travers ce geste, Mamadou Touré veut contribuer à faire éclore les talents féminins et les faire contribuer davantage au développement de la société ivoirienne.