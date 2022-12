Algérie: Sétif - Entrée en activité du centre culturel islamique

SETIF — Le centre culturel islamique de la wilaya de Sétif est entré en activité "courant décembre", devant ainsi permettre d'apporter une nouvelle dynamique au secteur, a indiqué mardi le directeur de wilaya des Affaires religieuses et des Wakfs, Salim Larkem.

Le centre culturel islamique de Sétif dont la mission sera complémentaire à celle de la mosquée accueillera prochainement des activités religieuses, culturelles et didactiques ainsi que des sessions de formation psychosociale et d'aide aux étudiants outre l'activité de sa bibliothèque, a précisé à l'APS M. Larkem.

Réalisé selon une architecture mariant les deux styles moderne et mauresque à proximité d'autres équipements publics, ce centre qui occupe un terrain de plus de 9.000 m2 est un des plus importants projets retenus pour la wilaya ces dernières années, a relevé le directeur local des Affaires religieuses et des wakfs.

Le centre culturel islamique comprend une salle des conférences de plus de 244 places, 21 salles et ateliers, trois grandes salles pour les expositions ainsi que des bureaux administratifs qui l'habilitent à accueillir de grandes manifestations des divers secteurs et non pas seulement celle des Affaires religieuses, a-t-il précisé.

Tous les équipements et encadrement de l'ancien centre culturel islamique qui se trouvait à la mosquée Omar ibn El Khatab ont été transférés vers ce nouvel équipement qui occupe en outre une position stratégique au centre-ville, est-il noté.

Toutes les réserves ont été levées sur le projet du centre culturel islamique dont les travaux ont été lancés en 2006. Le projet avait fait l'objet de réévaluation financière à quatre reprises après avoir connu plusieurs extensions, ce qui explique le retard accusé pour sa livraison, selon M. Larkem.