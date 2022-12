Algérie: Mise en exergue de la dimension nationale et religieuse dans la poésie du défunt poète Mohamed Lakhdar Essaïhi

OUARGLA — La dimension nationale et religieuse dans la poésie du défunt poète Mohamed Lakhdar Essaïhi a été mise en exergue par les participants à un séminaire tenu, mardi à Ouargla, sur l'œuvre littéraire et poétique du défunt dans le cadre de la 4ème édition du festival culturel du livre, littérature et poésie qu'abrite la bibliothèque publique "Chahid Mohamed Tidjani".

Les participants, aréopage d'hommes de lettres et universitaires, poètes et romanciers algériens et de l'étranger, ont passé en revue les aspects mettant en relief la dimension patriotique et cultuelle imbriqués dans la poésie du défunt poète Mohamed Lakhdar Essaïhi et sa contribution, à travers ses œuvres, dans l'éveil de la conscience libératrice auprès des sociétés arabes.

Dans son intervention, le conférencier Rabeh Dob, université des sciences islamiques "Emir Abdelkader" de Constantine, a abordé la portée des œuvres du poète et journaliste dans la propagation de la conscience libératrice dans les sociétés arabes et son message poétique pour l'édification nationale".

Evoquant les activités scientifiques et littéraires et l'ancrage des valeurs pédagogiques chez les jeunes générations menés par le poète Essaïhi durant sa période d'émigration en compagnie de ses pairs à l'étranger, l'intervenant a qualifié le défunt poète du pionnier du domaine de la littérature pour enfants et défenseur de l'enseignement et émancipation didactique de la femme.

La conférencière Meriem Djabr-Farhat, (Jordanie), a, dans sa communication intitulée "Mohamed Lakhdar Essaïhi, création littéraire et engagement", évoqué la première place du défunt dans son pays natal et sa foi dans la force de la langue et de la poésie dans l'expression des soucis et préoccupations de la société et de la nation.

Placée sou le signe "Mémoire de gloires dans la littérature", cette manifestation (27-29 décembre) comporte des communications traitant diverses questions littéraires ayant trait à l'énoncé littéraire pour enfants, le texte satirique, le réel et l'engagement, les valeurs sociales, en sus des lectures poétiques, a indiqué le commissaire du festival, Dr. Laid Djellouli.

Ce festival, intervenant après une rupture suite à la pandémie de Coronavirus, tend à mettre en valeur le rôle des hommes de lettres et de culture dans la préservation des constantes nationales, la réhabilitation

des personnalités culturelles et littéraires ayant affuté et sacrifié leurs plumes pour l'enrichissement de la scène culturelle nationale, a-t-il ajouté.

Inscrite dans le cadre des festivités commémoratives du 60ème anniversaire de l'indépendance, cette édition rendant hommage au feu poète Mohamed Lakhdar Essaïhi (1918-2005), prévoit une exposition-vente de livres avec la participation d'une trentaine de maisons d'édition de différentes régions du pays étalant des ouvrages et livres dans les divers domaines de la science et du savoir.(APS)

