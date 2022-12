Algérie: Hamadi insiste sur l'importance d'exploiter les différentes manifestations pour promouvoir la destination Algérie

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a insisté mardi depuis Annaba sur l'importance de mettre à profit les manifestations nationales et internationales organisées à travers le pays pour promouvoir la destination touristique de l'Algérie et faire connaitre et valoriser ses potentialités en la matière.

L'évènement continental du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2022) des footballeurs locaux prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023 et dont une partie des compétitions se tiendra à Annaba constitue "une halte (une occasion) pour faire connaitre le potentiel touristique du pays", a précisé le ministre au cours d'une visite dans des établissements hôteliers et des projets touristiques en cours de réalisation dans cette wilaya.

Il a dans ce cadre appelé les différents partenaires à "concevoir une image à la hauteur de la réputation et le riche et divers potentiel touristique du pays".

Et d'ajouter que "Annaba ne peut pas manquer l'opportunité du prochain évènement continental pour valoriser le patrimoine de la ville", appelant à faire des espaces touristiques une halte pour se faire rappeler la mémoire culturelle et du patrimoine ainsi que les potentialités touristiques de la ville.

En visite aux stands de l'exposition de l'artisanat organisée à l'hôtel international Seybous ayant bénéficié d'une opération d'aménagement, d'extension et de modernisation, le ministre a appelé les artisans à mettre à profit le patrimoine populaire pour innover à travers des oeuvres d'art reflétant les potentialités du patrimoine de la région.

Aux hôtels Sheraton et Sabri classés respectivement 5 étoiles et 4 étoiles et qui accueilleront les invités du CHAN parmi les officiels et équipes en plus de deux autres hôtels réalisés à la ville d'Annaba dans le cadre de l'investissement privé, le ministre s'est enquis de la qualité des services et les conditions d'hébergement disponibles et a insisté sur l'importance de promouvoir la qualité des services touristiques pour devenir un facteur captivant les touristes locaux et étrangers.

Le ministre qui a également inspecté la route touristique reliant la localité Ras Lhamra à la Corniche d'Annaba à la plage Oued Bakrat dans la commune de Seraidi et qui s'étend sur 6 km surplombant et donnant sur la mer, a insisté sur l'importance de respecter les délais de réception de ce projet prévus à la fin du mois de septembre 2023.

Le ministre s'est intéressé également aux projets touristiques en cours de réalisation à la localité d'Ain Achir à la corniche d'Annaba dont deux hôtels et une résidence touristique dans le cadre d'un investissent privé.

Sur place, le ministre a réitéré l'engagement des pouvoirs publics à lever les contraintes dont font face les investisseurs, appelant les propriétaires de ces projets à s'engager à leur tour en réussissant le défi du respect des délais et la qualité des travaux pour renforcer le réseau des infrastructures touristiques en prévision de l'accueil de manifestations internationales et continentales notamment la Coupe d'Afrique des nations CAN 2025 que l'Algérie s'est porté candidate pour l'abriter.