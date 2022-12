Algérie: Arkab reçoit le ministre mauritanien de l'Emploi et de la Formation professionnelle

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mardi à Alger, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la République islamique de Mauritanie, Niang Mamoudou avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement des relations bilatérales, notamment en matière de formation et d'échange d'expertises dans les domaines de l'énergie et des mines, indique un communiqué du ministère.

La rencontre avec le ministre mauritanien, en visite en Algérie dans le cadre des travaux de la 3e Conférence des ministres et responsables arabes de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels tenue en Algérie, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur mauritanien à Alger, des cadres du ministère mauritanien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et des cadres du ministère de l'Energie et des Mines, selon la même source.

Les deux ministres ont abordé les "relations bilatérales qualifiées de fraternelles, mais aussi les moyens de les renforcer et les développer notamment dans le volet relatif à la formation et à l'échange d'expertises dans le domaine de l'énergie et des mines", ajoute le communiqué.

M.Arkab a affirmé, à cette occasion, que le secteur accordait une grande importance au développement de l'élément humain à travers la formation continue et l'accompagnement des travailleurs et des cadres dans leur parcours professionnel avec les établissements de formation et les instituts affiliés au secteur dans le pays.

"Le secteur de l'énergie et des mines est prêt à accompagner la Mauritanie dans ce domaine et à recevoir les techniciens et les cadres mauritaniens dans les instituts de formation, notamment les instituts de Sonatrach pour le spécialités hydrocarbures et gestion, et ceux de Sonelgaz pour ce qui est de la production, le transport, la distribution et la maintenance électrique, outre les possibilités de développement de compétences dans le domaine minier", a indiqué le ministre.