Madagascar: Ambohitrarahaba - Un homme et son enfant échappent à la mort

Un père de famille et son enfant ont vécu une terrible expérience, lundi, dans l'agglomération d'Ambohitrarahaba. Leur scooter a pris feu en roulant. Il est calciné.

Ouf de soulagement. Un habitant d'Ambohitrarahaba et son enfant, âgé de 9 ans, ont frôlé la catastrophe, lundi en fin d'après-midi. Leur scooter, un Jog Pro 90, s'est enflammé en cours de route. Il n'était plus qu'un amas de ferrailles. Le tout est que ses occupants sont sortis indemnes de l'incendie, même si la panique a été totale. D'après le pilote, contacté par notre collègue, ils n'ont subi aucune brûlure. " Nous roulions quand mon enfant derrière moi m'a dit, papa, l'échappement est en feu !

À ce moment-là, j'ai constaté que le tube était déjà incandescent et dégageait des flammes. Nous avons tous les deux essayé d'éteindre le brasier, mais en vain ", explique-t-il. Le feu a très rapidement atteint le réservoir. Des piétons et d'autres motocyclistes se sont arrêtés et efforcés de maîtriser l'incendie. " L'eau que nous avons utilisée n'a pas permis de le contenir. Puis, nous lui avons jeté du sable et cela l'a encore attisé. Du coup, nous ne savions plus quoi faire ", soupire le propriétaire.

Plein d'essence

Le motard a reconnu les efforts livrés par ceux qui les ont aidés. " Malheureusement, certains en ont profité pour voler en faisant semblant de leur prêter main-forte. J'ai dû abandonner et éloigner mon enfant de la fumée à cause de son problème respiratoire ", déplore-t-il. Son gosse et lui venaient de faire le plein d'essence auprès d'une station-service du côté d'Ampefiloha. Ils allaient rentrer et se trouvaient déjà non loin de chez eux quand le pire est survenu, d'après les explications reçues.

" C'était un peu surprenant car ma moto a toujours été bien entretenue. Nous roulions sans problème avant d'arriver à cet endroit où elle s'est embrasée. Nous avons même eu peur qu'elle allait exploser. D'importants bouchons se sont formés ", relate le chef de famille qui préfère être anonyme. Le feu s'est éteint tout seul au bout d'une heure et demi. Le groupe Riders scoot community a cotisé pour soutenir le scootériste qui a tristement perdu son deux-roues dans le drame.