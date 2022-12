Congo-Kinshasa: Mgr Utembi fustige la présence des groupes armés locaux et étrangers dans l'ex-Province Orientale

L'archevêque métropolitain de Kisangani, Mgr Marcel Utembi a fustigé, mardi 27 décembre, la présence des groupes armés locaux et étrangers dans l'ex-Province-Orientale.

Ce prélat catholique l'a fustigé à l'ouverture du Forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grande Orientale, Kisangani.

Il a, dans son allocution, déterminé trois thématiques qui seront abordées au cours de ces assises.

Il s'agit de l'unité, la paix, la sécurité, le développement socio-économique et la coopération interprovinciale. Et enfin, la gouvernance, la participation et le leadership politique.

Du point de vue socio-économique, Mgr Marcel Utembi a dénoncé l'exploitation anarchique des ressources naturelles, l'effondrement des activités économiques, le délabrement des infrastructures socio-économiques de base et la paupérisation de la population.

Enfin sur le plan de la gouvernance et leadership, il a épinglé la faible représentativité des fils et filles de cet espace dans les institutions nationales, le manque de cohésion et de solidarité entre les membres de cet espace et le faible rayonnement des partis politiques.

Cet archevêque a invité les participants à s'efforcer d'identifier les voies et moyens appropriés pour relever ces défis.

Il les a également exhortés à trouver des stratégies devant aider l'espace Grande Orientale à promouvoir et construire l'unité, la cohésion, la paix ainsi que le leadership collectif.

Enfin, Mgr Marcel Utembi a appelé les participants à ce forum à travailler activement pour proposer des recommandations susceptibles d'amener l'espace Grande Orientale et la RDC vers les lendemains meilleurs.