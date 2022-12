Madagascar: Période des fêtes - Rappel des mesures afin d'éviter les intoxications alimentaires

Les intoxications alimentaires figurent quasiment toujours parmi les motifs de consultation durant les périodes des fêtes. Des rappels des gestes et pratiques à adopter durant les fêtes en matière d'alimentation s'imposent.

Ces pratiques, rappelées par les professionnels de la santé, s'adressent aussi bien aux ménagères qu'aux professionnels des métiers de bouche. Il s'agit essentiellement de mesures d'hygiène, de mode de conservation et de qualité de ceux-ci, se résumant à cinq comportements clés, à commencer par l'hygiène des mains, des aliments à préparer, et de toute surface ou ustensile en contact avec les aliments. S'y ajoute la bonne cuisson de ceux-ci, et de préférence, la consommation chaude des plats préparés.

La conservation des aliments à la bonne température, et leur mode de conservation, font également partie des mesures élémentaires à respecter afin d'écarter tout risque d'intoxication. Ainsi, il est essentiel de séparer les aliments crus de ceux déjà cuits. Et enfin mais non des moindres, la propreté de l'eau utilisée pour la préparation des aliments, est primordiale.

En effet, une eau à la propreté douteuse suffit, à elle seule, à provoquer des maladies d'origine hydrique telle la diarrhée.