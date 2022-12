Madagascar: EPP Ambohitrarahaba - La propose de nouveaux plats

Vers l'amélioration de la qualité des repas servis dans la cantine scolaire. C'est l'objectif de l'EPP Ambohitrarahaba grâce à l'appui de l'association réunionnaise à but humanitaire " Les amis de l'EPP Ambohitrarahaba ".

Les 565 élèves scolarisés dans cet établissement ont déjà pu bénéficier de ce changement la semaine dernière avant la clôture du premier trimestre. D'habitude, on leur sert quotidiennement du riz avec un peu de viande mais cette fois-ci, ils ont eu droit à un menu spécial composé de deux entrées, du riz avec du poulet rôti pour la résistance ainsi que des fruits et des boissons. Des efforts seront mobilisés pour poursuivre cette initiative tout au long de cette année scolaire.

Un panier garni de friandises en guise de goûter de Noël a également été offert à chaque élève après la remise des bulletins de notes. Toutes les dépenses ont été supportées par cette association dont le coût total s'élève à 2 440 000 ariary. Celle ci est présidée par Jacques Berly, anciennement directeur de l'ONG Suisse " Famille sans frontière " à Madagascar qui œuvre depuis plus de 21 ans de façon régulière et sans interruption dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des élèves de l'EPP Ambohitrarahaba.

Réalisations

Beaucoup d'efforts ont été déployés mais il reste beaucoup à faire, selon le représentant de cette association à Madagascar, Rakotonirina Randimbison. " L'engagement financier annuel de l'association " Les amis de l'EPP Ambohitrarahaba " dépasse les 40 millions d'ariary. Nous allons poursuivre les actions qui ont déjà été entamées ", a-t-il indiqué. Côté infrastructure, il y a eu entre autres la construction du réfectoire et la mise en place de la cantine scolaire, la construction et l'équipement du bâtiment du préscolaire, la construction du château d'eau et la réhabilitation des sanitaires sans oublier l'entretien périodique des bâtiments. Des aides sont aussi octroyées aux élèves à travers le don de fournitures scolaires complètes à chaque début d'année scolaire.

Il peut également s'agir d'effets vestimentaires ou encore des soins médicaux de base. Des primes sont également remises aux meilleurs élèves admis aux examens officiels. Les maîtres Fram ainsi que les employés bénéficient aussi d'un appui financier. Cette association réunionnaise prend en main le paiement des frais de cours pour les enseignants désirant obtenir le CAP et le DELF. Enfin, des fournitures et du matériel informatique sont également remis à la direction.