Madagascar: Présidence de la République - Des vivres pour 926 marchands de rue

Le président Andry Rajoelina honore sa promesse et envoie une délégation de la Présidence pour effectuer une action sociale au profit des marchands de rue à la Petite vitesse et à Tsaralalana. Hier, une délégation dirigée par la Secrétaire Général de la Présidence, Pelandroy Espérance et la Directrice de la Communication et non moins Porte-parole du président Andry Rajoelina, Lova Hasinirina Ranoromaro, ainsi que l'équipe de la Direction des Affaires Sociales et Politiques auprès de la Présidence de la République, s'est rendue au stade MALACAM Antanimena pour mener une campagne de distribution de vivres. 926 marchands ambulants ont bénéficié de cette action.

Chaque marchand a reçu un sac de riz de la part du président Andry Rajoelina. Vendredi dernier, le Chef de l'Etat a déjà envoyé à la Petite vitesse son Porte-parole Lova Hasinirina Ranoromaro pour écouter les revendications des marchands ambulants. Se disant conscient de la souffrance à laquelle ces derniers sont confrontés, le Chef de l'Etat a tout de suite apporté une solution en annonçant la décision de les autoriser à poursuivre leurs activités durant la période des fêtes. Une décision prise en concertation avec le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo Naina Andriatsitohaina, a expliqué le président Andry Rajoelina.

Il convient de rappeler que les marchands de rue ont été interdits d'occuper le centre-ville depuis déjà quatre mois. Hier, ces marchands de rue ont exprimé leur reconnaissance envers le président de la République. Ils ont surtout affiché leur joie d'avoir été gâtés par ce dernier en cette période de fin d'année.