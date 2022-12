Madagascar: ENIAP Antsirabe - Présentation sous le drapeau des 1319 élèves policiers

L'hymne de l'école nationale des inspecteurs et des agents de police (ENIAP) Antsirabe était à l'honneur, hier.

Ils étaient 1319 a avoir tonné ensemble pour marquer leur intégration dans cette établissement en tant qu'élèves policiers après avoir réussi avec succès la première étape de leur cursus de formation. Ces élèves constituent les candidats admis au concours de recrutement de policiers pour l'année 2022. Il est à noter que 137 de ces élèves sont de sexe féminin dont 23 inspecteurs et 114 agents. En effet, 1182 sont des hommes dont 184 inspecteurs et 998 agents.

Promotion " MAHEFA "

Comme mentionné plus haut, la cérémonie dédiée à la présentation sous le drapeau de ces élévès policiers s'est déroulée sur le terrain de rassemblement de l'ENIAP, hier dans la matinée. Placée sous le haut patronage du ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police Rodlys Fanomezantsoa Randrianarison et dirigé par le directeur de l'ENIAP, le commissaire principal de police Damy Talily, cet événement était l'occasion pour ce dernier d'expliquer la signification de cette tradition à caractère militaire. La présentation sous le drapeau termine la formation commune de base dont l'objectif est d'extraire ces élèves de la vie civile et de leur inculquer les valeurs policières. Une période qui exige de la patience et de l'endurance et inclut l'interdiction de sortie, de communiquer avec des gens de l'extérieur et la privation de droit de visite.

Ce serait la raison pour laquelle, le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Dany Marius Rakotozanany a baptisée " MAHEFA " cette promotion. Ce nom est un sigle dont le développement est : Maturité, Approche, Honneur, Engagement, Force, Assiduité. Des critères que le ministre a rappelés lors de sa prise de parole à cette cérémonie lorsqu'il a béni cette promotion pour devenir des policiers dignes et aptes à répondre aux attentes de la population, la protection de personne et ses biens.

Animée par la fanfare de l'Armée malgache, la cérémonie d'hier a vu l'assistance des autorités civiles et militaires de la région Vakinankaratra ainsi que des représentants des entités partenaires de l'ENIAP.