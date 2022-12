Madagascar: Stade Rabemananjara - Les travaux de réhabilitation commencent !

Le premier terrain à pelouse synthétique au pays inauguré en 2010, le stade Alexandre Rabemananjara sera de nouveau réhabilité dans six mois. Ce stade est en piteux état et n'est plus opérationnel cette année. L'équipe de Fosa Juniors était obligée de déplacer ses matches dans la capitale.

Comme l'avait annoncé Lova Ranoromaro, porte-parole du président de la République lors du lancement de la nouvelle saison de Pro League, les travaux de réhabilitation ont commencé cette semaine. " La Présidence a donné le feu vert. Le stade sera fermé pendant six mois en raison des travaux. Cette grande infrastructure fera peau neuve et sera de nouveau homologuée par la FIFA ", a annoncé Fabien Rabezafy, deuxième-vice PDS de la Commune urbaine de Mahajanga. "Le stade sera entièrement restauré aux normes internationales.

On changera l'aire de jeu et toute la surface technique. La pelouse synthétique de bonne qualité arrivera en début d'année. Après la période des travaux, nous espérons que le stade pourra accueillir à nouveau des matches internationaux ", a ajouté le chef des travaux. Renouvelé en 2010, et disposant de 8 000 places, le stade Rabemananjara est le cinquième plus grand stade de Madagascar, derrière le Stade Barea (40 260 places), le Stade d'Ampasambazaha (20 000 places), le Stade de la CNaPS (20 000 places) ainsi que celui de Barikadimy (25 000 places).