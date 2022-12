Sénégal: Tambacounda - Macky Sall annonce un programme d'investissements prioritaires

Le président de la République du Macky Sall a annoncé hier lors de la clôture du Conseil présidentiel tenu à Tambacounda, un programme d'investissements prioritaires en faveur de cette région du Sénégal oriental.

" A l'issu de nos travaux nous pouvons affirmer que la trajectoire de développement de la région de Tambacounda va connaître une nouvelle impulsion et une accélération notable pour les trois prochaines années 2023; 2024 et 2025 ", a déclaré d'emblée le chef de l'Etat.

En se fondant sur les réalisations constatées de 2013 à nos jours et les priorités évoquées lors de cette revue mais aussi sur la base des politiques sectorielles mises en œuvre par le gouvernement, il a annoncé que la région de Tambacounda va bénéficier d'un programme d'investissements prioritaires.

Ce programme sera constitué, selon le président Sall, de projets exclusifs institués et exécutés dans la région de Tambacounda pour un montant provisoire évalué, en première instance, à 374 milliards qu'il s'est engagé à porter à 500 milliards de francs Cfa.

Le président Macky Sall a souligné qu'il y a également des investissements liés au chemin de fer, à l'hôpital de niveau 3 de Tamba mais aussi, dit-il, la région va bénéficier de l'impact des programmes d'investissements multi-régionaux d'un coût de 579 milliards.

La région du Sénégal oriental va également bénéficier, d'après Macky Sall, des programmes d'investissements nationaux d'un coût de 2 540 milliards de francs Cfa.

Le chef de l'Etat a noté, au moment de conclure le Conseil présidentiel tenu hier dans la région de Tambacouda, que le cumul de l'ensemble de ces investissements publics devrait permettre de prendre en charge 16 priorités et décisions.

Il a énuméré ainsi, comme priorités, le renforcement de la sécurité et du désenclavement de la région, l'accélération de la relance es chemins de fer avec l'édification d'un port sec, d'une gare de gros porteurs et la réalisation de l'université du Sénégal oriental.

Parmi les priorités et décisions prises en faveur de Tambacounda, le chef de l'Etat cite la reconstruction et modernisation de son aéroport, le développement de l'artisanat, de la culture, du tourisme et des infrastructures sportives, le renforcement des aménagements urbains, de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité.

L'amplification et l'extension des aménagements agricoles, le développement de l'élevage et de l'activité agro-pastoral (la création de l'acropole Est et d'un Domaine agricole communautaire en perspective), la préservation des ressources forestières avec la lutte contre le trafic de bois " qui est en train de se placer de la Casamance vers le Sénégal oriental ", entre autres sont aussi des priorités évoquées par le président Macky Sall pour la région de Tambacounda hier.