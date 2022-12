Cote d'Ivoire: Région du Bounkani - La série d'incendies de véhicules inquiète les populations de Doropo

" Depuis une semaine, notre paisible localité est frappée par une série d'incendies de véhicules. Nos parents sont inquiets ", a indiqué Abdoulaye Lamine Dembélé, Directeur des affaires administratives au Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et cadre de Doropo. Un département situé à 70 km de Bouna, dans la région de Bounkani.

C'était à l'occasion d'une visite, le 25 décembre 2022, où il est venu constater le sinistre et apporter son soutien à la population en cette fête de fin d'année. Il faut signaler que ce phénomène qui a commencé à Bouna s'est propagé à Doropo où nuitamment, du 19 au 23 décembre 2022, des individus non identifiés ont incendiés des véhicules. Avant de se fondre dans la nature.

Au cours de sa tournée dans les quartiers de la ville, M. Dembélé est allé constater les dégâts avec sa délégation et traduire toute sa compassion aux victimes.

Selon M. Dembélé, à l'instar de l'ensemble de cadres et fils de la région, il était impérieux de venir sur le terrain et s'enquérir des préoccupations des populations. Après quoi, il a invité les jeunes et les femmes à " collaborer étroitement avec les forces de sécurité et de défense afin de mettre hors d'état de nuire les malfrats. "

Aux populations dans leur dénonciation, il a demandé d'éviter la délation. Toute chose qui pourrait compromettre la cohésion dans le département.

La veille, l'Honorable Koulanfirté Noufé Sansan, député de Doropo déclarait suite à ce phénomène : " Nous avons une nébuleuse qui nuitamment incendie des véhicules. Ce phénomène a vu le jour à Bouna et malheureusement il s'est déporté à Doropo. En ma qualité de député, il était de mon devoir de venir auprès des populations pour leur apporter mon soutien et leur dire qu'on est ensemble. Et que nous devons faire front pour mettre fin à cet esprit malsain qui trouble le sommeil des paisibles populations ". Aussi a-t-il rassuré sur la disponibilité des Forces de défense et de sécurité qui, dira-t-il, sont à pied d'œuvre afin d'appréhender les fauteurs de désordre dans notre localité" avait rassuré le, pour mettre hors d'état de nuire ces " malfrats ".

Pour permettre à de nombreuses familles de Doropo de célébrer la Noël, Abdoulaye Lamine Dembélé leur a offert 500 kits alimentaires (sacs de riz de 5 Kg, huile, tomate, etc). Egalement, il a distribué 387 kits scolaires aux élèves du primaire et 67 à ceux du collège moderne de Doropo. Aussi a-t-il offert un ensemble microphone et haut-parleurs à la direction départementale des sports pour faciliter ses séances de fitness.