Nigeria: Nomination de l'évêque de Warri, Anthony Ovayero Ewherido

Cité du Vatican — Le Saint-Père François a nommé évêque du diocèse de Warri (Nigeria) le Révérend Anthony Ovayero Ewherido, du même clergé, jusqu'à présent recteur du Grand Séminaire interdiocésain Saints Pierre et Paul à Ibadan.

Mgr Anthony Ovayero Ewherido est né le 8 octobre 1960 à Eghwu, dans le diocèse de Warri. Après avoir fréquenté le petit séminaire d'Effurun, il a terminé ses études philosophiques et théologiques au grand séminaire des Saints Pierre et Paul à Ibadan. Plus tard, à l'université St. John's et à l'université Fordham de New York, il a obtenu un doctorat en études bibliques. Par la suite, il a également obtenu un diplôme de l'Athénée pontifical Regina Apostolorum de Rome. Il a été ordonné prêtre le 18 octobre 1986, incardiné dans le diocèse de Warri.

Il a exercé les ministères suivants : vice-pasteur de l'église St. Jude à Effurun (1986 - 1987) ; recteur du petit séminaire Holy Martyr's of Uganda à Effurun (1988 - 1992) ; pasteur de l'église catholique Mother of the Redeemer à Effurun (1992 - 1994) ; prêtre résident avec des responsabilités pastorales à l'église catholique Our Lady of Victory à Floral Park (1994 - 2005) et à l'église catholique St. Frances Cabrini à Coram, New York (1995 - 2006) ; aumônier au Stony Brook University Medical Center à Stony Brook, NY (1995 - 2006) ; pasteur du Sacred Heart of the Abrahamic Heart à Stony Brook, NY (1995 - 2006) ; pasteur du Sacred Heart of Jesus à Stony Brook, NY (1995 - 2006). Frances Cabrini Catholic Church à Coram, New York (1995 - 2006) ; aumônier au Stony Brook University Medical Center à Stony Brook, NY (1995 - 2006) ; curé de la paroisse du Sacred Heart à Abraka, Nigeria (2006 - 2007) ; depuis 2007, formateur et conférencier au Saints Peter and Paul Interdiocesan Major Seminary à Ibadan ; Vice-recteur du Grand Séminaire Interdiocésain Saints Pierre et Paul (2013 - 2019) ; chargé de cours à l'Institut Dominicain de Samonda, Ibadan (2013 - 2021) ; depuis 2019, recteur du Grand Séminaire Interdiocésain Saints Pierre et Paul.