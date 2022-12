Ile Maurice: The Clarisse Sisters font cadeau de leur justesse et de leur harmonie

The Clarisse Sisters (TCS) nous avaient promis une belle fête pour le lancement de leur deuxième album, "Fire & Ice", au Caudan Arts Centre, à Port-Louis. Le jeudi 22 décembre, elles ont tenu parole.

Cet unique concert, elles tenaient à l'offrir à leurs fans mauriciens. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elles proposaient un tel spectacle au public. En début de soirée, elles ont confié que leur rêve était de pouvoir se produire au théâtre du Caudan Arts Centre. Et pour cette première, elles ont tenu à offrir des cadeaux à ceux présents. Ainsi, à l'entrée, tous les détenteurs d'un billet ont reçu un coffret cadeau contenant un album Fire & Ice, dédicacé par les trois sœurs. Une délicate attention.

Le concert a commencé par une présentation de TCS en images, diffusées sur écran géant. Leur première fois sur scène, leurs tournées avec Erasure et Basia ou encore leur collaboration avec Incognito, tout y est passé. Puis, alors que la scène était toujours dans l'ombre, la voix des sœurs s'est élevée. Difficile de retenir un frisson devant tant de justesse et d'harmonie.

Pour ce concert, Annick, Dominique et Véronique ont emballé un beau répertoire composé de titres de leur premier album, Kaléidoscope, des morceaux de Fire & Ice, ainsi que des reprises. Elles étaient accompagnées par sept musiciens.

C'est en douceur que le concert a débuté. Les chanteuses, toutes de bleu vêtues, ont donné le ton. Outre les quelques titres de Kaléidoscope, dont Port-Louis ou encore Guardians of Eden, le public a découvert, pour la première fois en live, une dizaine de titres de Fire & Ice, album qui a vu la participation de musiciens britanniques, ainsi que celle des chanteurs internationaux Basia et Bluey Maunick, du groupe Incognito. Depuis sa sortie, cet album rencontre un succès en Europe. Et on comprend pourquoi quand on entend, en live, les titres Impossible Love, un magnifique solo de Dominique Clarisse, Breathe, une vraie bouffée d'air frais, Butterflies in June, qui fait naître des papillons dans le ventre ou encore la délicieuse harmonie des voix sur Fire & Ice, titre éponyme de l'album.

Outre ces morceaux, les sœurs Clarisse ont également invité leurs enfants sur scène, à savoir la fille de Dominique, Laëtitia, et celle d'Annick, Anaïs. On retiendra la voix remplie de sensibilité de Laëtitia sur une reprise du titre Dream a little dream of me, accompagnée d'Annick au ukulélé. C'est dire que l'avenir est assuré.

Pour la seconde partie du concert, c'est tout en rouge que TCS sont apparues sur scène. Encore une fois, elles ont donné le ton pour une seconde partie plus ambiancée, avec notamment des reprises d'Incognito, de Tina Turner ou encore d'Aretha Franklin. Après plus d'une heure et demie de concert, elles ont tiré leur révérence mais le public en voulait encore. C'est sur des notes de Papitouet du titre Gravity qu'elles ont laissé un public rassasié, mais pour pas longtemps, car il voudra assurément les revoir en concert.