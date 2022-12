Ile Maurice: Rose-Belle - Il gifle un policier et lui crache au visage

Dans la soirée de samedi, un habitant de Rose-Belle, âgé de 26 ans, a été placé en détention. Selon nos recoupements, des policiers avaient été sollicités au lieu-dit Madame Lolo. Un individu, en état d'ébriété, dérangeait le voisinage et insultait des passants. La situation aurait dégénéré lorsqu'il a aperçu les policiers. Le jeune homme serait devenu plus violent et les aurait même insultés.

Les policiers auraient tenté de lui faire entendre raison, mais en vain. L'habitant de Rose-Belle a été arrêté et conduit au poste de police. Malgré son arrestation, il ne serait pas calmé. Alors qu'il se trouvait sur la banquette arrière de la fourgonnette, il aurait giflé un des policiers, avant de lui cracher au visage. Deux charges provisoires ont été retenues contre lui, à savoir le délit de rogue and vagabond et celui de assaulting police.