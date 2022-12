Ile Maurice: Sécheresse et économie d'eau - en avant pour une nouvelle période de disette

Le 17 décembre, le ministre des Services publics, Joe Lesjongard, a annoncé que les Dry Season Regulations 2022 stipulent que le gaspillage d'eau est punissable par la loi. Une personne prise en train de gaspiller l'eau sera passible d'une amende de Rs 50 000 et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas les deux ans. Le grand nettoyage de fin d'année, le lavage de sali et l'arrosage font, entre autres, partie du gaspillage à éviter.

Comment alors économiser l'eau pendant la période des fêtes et le début de la nouvelle année ? Pour Sunil Dowarkasing, ancien Global Strategist à Greenpeace, le besoin d'économiser l'eau en cette époque ne date pas d'hier. Cependant, il explique qu'il est malheureux que la population n'ait pas encore pleinement pris conscience de ce problème. "Afin d'économiser l'eau, je conseille, qu'à cette époque, on ne fasse pas du tout de grand nettoyage et de lavage à grande eau, des tâches qui demandent l'utilisation de beaucoup d'eau. Cependant, contrairement à la coutume mauricienne, il serait mieux de favoriser des seaux d'eau au lieu de laisser ouvert un robinet branché à un tuyau d'arrosage."

Selon Sunil Dowarkasing, si tout le monde, par exemple, récoltait de l'eau de pluie dans des seaux ou autres contenants pour s'adonner au nettoyage, les choses seraient très différentes. De plus, ce n'est pas uniquement l'utilisation d'eau en excès pour les tâches ménagères qui pose problème : les activités que nous choisissons sont aussi importantes. Il donne l'exemple des piscines : "Durant cette période de crise, qu'il fasse chaud ou pas, il ne faut pas utiliser la piscine. C'est du gaspillage d'eau. Les piscines causent un problème immense dans l'approvisionnement en eau de tous les ménages."

Selon l'expert environnemental, après la période de sécheresse, il faudra aussi commencer, au niveau du gouvernement, à penser et à avoir un plan pour se préparer à cette période dans le futur. "Depuis deux ans déjà, la banque mondiale nous a classifiés comme "water crisis country". Il est temps d'avoir un plan d'action."

Keshwar Beeharry-Panray, CEO de l'Environmental Protection and Conservation Organisation, y adhère à 100 %. "On ne doit pas évoquer les problèmes d'eau et donner des conseils seulement en périodes de sécheresse ou d'inondation. Ces problèmes doivent être abordés pendant toute l'année. Et il faut changer de policy decison." Pour lui, il est important que des campagnes de sensibilisation soient faites dès le début de l'année dans les écoles, entre autres, pour faire comprendre à tous comment utiliser l'eau à bon escient. "La façon dont nous utilisons l'eau toute l'année doit être revue. Et cela doit être enseigné depuis l'enfance pour un transformative change."