Congo-Kinshasa: A travers son message de vœux à la Nation - Félix Tshisekedi rend hommage aux FARDC, dénonce l'agression rwandaise et appelle à l'unité des congolais

La tradition a été respectée. Comme il est de coutume qu'il s'adresse brièvement à ses compatriotes à l'occasion des festivités de fin de chaque année, le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de sa charmante épouse, la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est revenu, dans son message de vœux 2022 adressé à la veille de la Noel, sur divers évènements survenus au cours de cette année en cours d'achèvement.

Dans un premier temps, il a rendu hommage aux Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) pour les efforts fournis en vue de la défense de la souveraineté de la RDC et a réitéré, d'un ton rassurant, son engagement à ne ménager aucun effort pour assurer la sécurité des congolais sur l'ensemble du pays. Il a dénoncé, ensuite, l'agression rwandaise et tous les massacres des populations qui sévissent encore dans l'Est du pays.

Des actes ignobles qui sèment terreur, mort et désolation, a-t-il déploré, trait sur le visage. In fine, Il a appelé tous les congolais à l'unité, à la concorde et à la solidarité autour du vivre-ensemble pour la nouvelle année qui va débuter dans moins d'une semaine. Bonheur, réussite, paix, joie et prospérité, sont là ses vœux à tous les congolais.

" Très chers compatriotes, l'année dernière à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, de haut et de bas. Cependant, l'espoir est toujours permis. Il n'y a aucune fatalité...

Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs évènements au nombre desquels il y aura la visite du Pape François, l'organisation des Jeux de la Francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, les ennemis de la paix et de la concorde se sont levés, semant terreur, mort et désolation sur leur passage.

Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre, qui vont devoir passer des fêtes dans des conditions difficiles ", a-t-il déclaré. Et de poursuivre par réaffirmer appeler l'ensemble du peuple à la confiance. " En ce moment précis, dans l'esprit de Noël, j'aimerais réitérer, chers compatriotes, mon engagement constitutionnel d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est mon engagement et je compte le tenir ", a-t-il rassuré.

Complétant son tendre Epoux, la Première Dame Denise Nyakeru, a lancé un message d'espoir à toute la Nation et a insisté sur la cohésion nationale. Elle a déploré, en outre, la résurgence des conflits internes dans plusieurs coins du pays.

Pour elle, 2023 doit être placée sous le signe de la promotion des valeurs. " Vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année. Fût-elle de joie et de peine. La bonne nouvelle est que l'Eternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'attendre en 2023... Ne laissons pas les conflits internes nous diviser et changer notre âme congolaise, celle d'un peuple naturellement heureux, plein d'amour, pacifique et hospitalier ", a-t-elle préconisé.

En 2023, a-t-elle exhorté, ne lâchons rien, ni un seul centimètre carré de notre territoire, ni notre lutte acharnée contre la pauvreté et toutes les formes d'antivaleurs.