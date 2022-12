Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi offre un dîner aux épouses de militaires affectés au front

Le couple présidentiel a offert ce dimanche 25 décembre 2022, au chapiteau de la Cité de l'Union Africaine, à Kinshasa, un dîner en l'honneur des femmes de militaires engagés au front. A cette occasion, le Chef de l'Etat s'est adressé aux épouses de militaires de toutes les unités représentées et il a salué et encouragé les forces de l'ordre et de sécurité pour le travail abattu à travers le pays.

Le Commandant Suprême des FARDC et de la Police Nationale Congolaise a exhorté les femmes de militaires au front à plus de courage et d'abnégation. Le Chef de l'Etat a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer toujours plus les conditions de vie des militaires et de leurs familles.

Le Commandant Suprême a rappelé aux uns et aux autres le noble devoir de défendre la patrie et il a de nouveau exprimé la profonde reconnaissance du pays vis-à-vis des soldats et de leurs femmes.

Face à la rencontre de ce dimanche, le Président Félix Tshisekedi a également évoqué les pays voisins qui convoitent les richesses de la RDC : " Notre pays a beaucoup d'ennemis. Ils veulent que nous restions à la traîne pendant qu'eux nous volent pour développer leurs pays. Ils ne veulent pas nous voir avancer. Je ne peux pas tolérer cela ".