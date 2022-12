Congo-Kinshasa: Lancement du Forum Interféminin de l'Entrepreneuriat Culturel et Créatif - Les organisateurs déterminés à renforcer les capacités financières des artistes

Sous le haut patronage Catherine Katungu Furaha, la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, le Centre Culturel et Créatif le Zoo a servi de cadre au lancement ce lundi 26 décembre 2022, du Forum Interféminin de l'Entrepreneuriat Culturel et Créatif organisé par la Coopérative de vente et de l'entrepreneuriat féminin et l'Association Musical et Artistique (AMA).

Du 26 au 31 décembre, les artistes, principalement du genre féminin s'y retrouvent autour du thème : "Transformer du rêve d'artistes à un projet d'entrepreneurial ".

Selon les organisateurs, cette rencontre a pour objectif d'aider la femme artiste à transformer son rêve d'artistes en entrepreneuriat afin de renforcer ses capacités en leadership transformation et éveiller leur conscience concernant l'égalité des sexes.

Dans son mot, le Président de l'AMA, Franck Tandema, a indiqué que la motivation vient du constat de l'incapacité des artistes de se prendre en charge.

Il sied de souligner que parmi les participants à cette activité a figuré l'Union Congolaise des Femmes des Médias (UCOFEM).