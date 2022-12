Congo-Kinshasa: Face à l'agression rwandaise et consorts, FARDC - Une série de nouvelles stratégies en marche !

*"Document de politique de Défense de la RDC". Telle est la nouvelle recette du Gouvernement Sama pour la montée en puissance des FARDC. Gilbert Kabanda, le Ministre de la Défense Nationale, invité de Patrick Muyaya Katembwe au briefing de ce mardi 27 décembre 2022, en a dévoilé les grands axes.

Contexte

Pour une première, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la République Démocratique du Congo dispose d'un Document de politique de défense, présenté officiellement hier, mardi 27 décembre 2022, par le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya, et son collègue Gilbert Kabanda, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, au cours d'un briefing qu'ils ont conjointement animé en direct sur les antennes de la RTNC.

Il s'agit, en effet, d'un instrument élaboré par le Gouvernement de la République que dirige le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sous l'impulsion du Commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, et vise à développer une capacité d'autonomie des Forces armées de la République démocratique du Congo, dont il va naturellement assurer la montée en puissance en vue de la protection des populations et de la préservation de l'intégrité du territoire national.

Six fonctions stratégiques mises en relief

La présentation dudit document s'est déroulée en présence du Chef d'Etat-major général des FARDC, Christian Tshiwewe, qui avait à sa suite plusieurs officiers supérieurs de l'armée, de la Représentante spéciale du Secrétaire Général de l'ONU en RDC, Bintou Keita, des ambassadeurs accrédités à Kinshasa, des députés et de nombreuses personnalités.

Dans son mot introductif, le Porte-parole du Gouvernement a rendu hommage au Chef de l'Etat, "qui accorde une attention particulière et soutenue aux questions liées à la réforme au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC)" et reste engagé à sécuriser les congolais.

Il a renseigné que ce document de politique de défense regroupe les missions des Forces de l'ordre en six fonctions stratégiques, à savoir : connaître, anticiper, protéger, prévenir, dissuader et intervenir.

La RDC est une puissance !

"Un document qui reprend les axes stratégiques de la vision du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la montée en puissance des Forces armées de la République démocratique du Congo un objectif qui se traduit non seulement par l'adoption de la décision et de la promulgation de la loi de programmation mais aussi, par la conceptualisation de la pensée stratégique qui doit guider la réforme de nos Forces armées avec, évidemment, un programme axé sur le recrutement, parce qu'il s'agit de recruter un nombre important de militaires qui pourront assurer la sécurité de plus de 10 500km de nos frontières mais aussi, la protection de nos ressources, quelles relations les militaires auront avec les civils.

Toutes ces questions trouvent la réponse dans le document qui nous a été distribué ", a déclaré Patrick Muyaya Katembwe.

Ce dernier a saisi une fois de plus l'occasion pour encourager les jeunes à s'enrôler dans l'armée.

Il a rassuré que dans la même dynamique, le Gouvernement de la République s'est dorénavant engagé à doter suffisamment des moyens au secteur de la défense.

Ce que Gilbert Kabanda, Ministre de tutelle, a affirmé en toute sérénité, indiquant que "si nous voulons devenir riches, nous devons commencer par protéger et sécuriser" l'étendue du territoire national.

"La République démocratique du Congo est une puissance naturelle et doit maintenant être une puissance effective sur le plan social, sur le plan diplomatique. Il n'y a pas de puissance sans armée ", a-t-il insisté.