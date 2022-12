Congo-Kinshasa: Fayulu-Matata-Mukwege - Elysé Bokumwana présage un échec acquis d'avance de la nouvelle coalition à l'horizon 2023

Elysé Bokumwana Maposo, Vice-Ministre du Budget dans l'actuel Gouvernement Sama Lukonde, Autorité Morale du Parti de l'Unité Nationale (PUNA) allié à l'UDPS et Notable de l'espace Grand Equateur, a réagi, dans une interview à la presse, au sujet de la nouvelle alliance politique observée entre Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo et le Docteur Denis Mukwege, au terme d'une déclaration commune signée par les trois personnalités et publiée ce lundi 26 décembre 2022. Pour cet acteur politique, le flop se profile à l'horizon pour cette alliance politique qui souffre, dès son entame, des vicissitudes du passé et approfondies à ce jour.

Une coalition sans espoir...

Pour Elysé Bokumwana, toute alliance politique avec Martin Fayulu Madidi, Président du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDé), n'est qu'une peine perdue d'avance.

Réfléchissant à haute et intelligible voix, il a rappelé les quelques engagements pris dans le passé, à l'époque de la constitution de la Dynamique de l'Opposition, peu avant la tenue des élections de 2018, où a éclaté au grand jour " une déstabilisation de l'organisation causée, à d'autres pairs, par Martin Fayulu ".

Cependant, l'Autorité Morale du PUNA n'est pas étonné de ce rapprochement observé entre Martin Fayulu et Denis Mukwege. "Déjà, avant même les élections de 2018, Martin Fayulu se montrait très négatif quant à la candidature de Félix Tshisekedi. Il estimait que pour la présentation d'un candidat de l'Opposition aux élections présidentielles, il fallait soit le positionner individuellement, soit présenter le profil du Dr. Denis Mukwege ", a-t-il révélé à chaud.

A son avis, du haut de son standing de Prix Nobel de la Paix 2018, d'homme réputé pour ses valeurs chrétiennes et morales, d'acteur de la société civile et de médecin à la pointe, "Denis Mukwege ne devrait pas s'associer à ses nouveaux alliés ".

Un pays en péril ?

Dans la suite de l'interview, Elysé Bokumwana Maposo a contredit les allégations la situation de péril à laquelle se trouverait la RD. Congo. Persuasif lors de cet échange, il a évoqué des avancées que connaît le pays sous la mandature de Félix Tshisekedi, dans tous les domaines de la vie nationale. Il a réaffirmé la volonté de l'actuel Chef de l'Etat à mettre en œuvre le Programme de Développement Local de 145 Territoires.

Sur le plan politique, il a relevé, par ailleurs, la bataille diplomatique engagée dans la quête de reconnaissance de l'implication du Rwanda dans son agression contre la RDC, avec à l'appui, la levée de la mesure de notificationpréalable à l'achat des armes par le Conseil de Sécurité et l'isolement diplomatique progressif pour le régime Kagame.

Mais également, a-t-il enchaîné, l'amorce du processus électoral 2023 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), depuis le samedi 24 décembre dernier, avec l'opération d'enrôlement sur l'ensemble du pays.

Abordant aussi le volet économique, le Vice-Ministre du Budget a rappelé, à l'intention de l'opinion nationale et internationale, que les prédictions émises par le Gouvernement conçu sous l'alliance Front Commun pour le Congo et Cap pour le Changement (FCC-CACH) réfutaient tout espoir de hausser le budget de l'Etat à plus de 8 milliards USD.

Aujourd'hui, c'est " un pari relevé ", a-t-il dit, avec l'avènement du Gouvernement des Warriors, dirigé par le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, déterminé à matérialiser la vision du Président de la République, avec un budget oscillant autour de quinze milliards de dollars US en cours de promulgation.