Madagascar: Assainissement - Ramassage accéléré des ordures à Tana

Le nombre de camions qui assurent la collecte des ordures a été multiplié. L'effectif des éboueurs en service a aussi été multiplié et les points noirs seront priorisés.

Du concret

Les bacs à ordures dans la capitale se vident progressivement. Des améliorations ont été observées depuis l'organisation de l'opération coup de poing menée par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), la région Analamanga et le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH). Selon le directeur général de la Société municipale d'assainissement (SMA), le colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo, le nombre des camions mobilisés pour le ramassage des ordures a été multiplié et les ressources humaines ont été renforcées. " Nous mobilisons actuellement 35 camions contre 22 avant cette opération. 100 éboueurs ont également rejoint le personnel qui est déjà en service pour participer à cette opération ", a-t-il souligné.

Efforts

Cette opération coup de poing s'effectue au niveau des six arrondissements de la capitale mais les quartiers où sont implantés les grands marchés comme ceux d'Anosibe et d'Ambodin'Isotry seront priorisés. Les quartiers à forte densité de population seront aussi priorisés. " Nous travaillons aussi dans la journée pour obtenir le résultat escompté. Pour une meilleure gestion des déchets, nous invitons toujours les ménages à respecter l'horaire pour sortir les poubelles qui est de 16h à 20h ", poursuit le DG de la SMA. En dépit de cette réglementation, les ménages qui déversent leurs ordures sur les trottoirs ou dans les canaux d'évacuation sont encore nombreux et engendrent la montée des eaux après le passage des pluies orageuses. La SMA prévoit de poursuivre les efforts qui ont été menés, même après les fêtes. L'objectif étant de faire en sorte que les ordures qui jonchent les rues soient définitivement enlevées.