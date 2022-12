Madagascar: Cinepax - Trois nouveautés à l'affiche

Être en vacances et chercher des activités ! Pas d'inquiétude, rien de mieux que le septième art, les derniers films à l'affiche au Cinepax Ambodivona offrent de belles alternatives. " Whitney Houston, I wanna dance with somebody ", " Le petit piaf " et " Avatar :

La voie de l'eau " sont toujours en projection. Jusqu'à demain, c'est Le portrait sans concession d'une femme complexe qu'on surnommait la Voix que Kasi Lemmons peint en 2h26minutes. Le biopic de Whitney Houston, allant de ses débuts comme choriste dans le New Jersey à son statut d'artiste parmi les plus récompensées et reconnues de tous les temps. Le film retrace le périple galvanisant, poignant et profondément émouvant de Whitney Houston. Un parcours exemplaire ponctué de concerts sensationnels et des chansons les plus emblématiques de la star.

Toujours réalisé par James Cameron, " Avatar : La voie de l'eau " se déroule plus d'une décennie après les événements relatés dans le premier film. Le long métrage raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

Quant au " Le petit Piaf " de Gérard Jugnot, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l'élève seule. Après avoir postulé à l'émission télévisée Star Kids avec l'aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur l'île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l'amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l'envie de ses débuts ? Toujours à l'affiche, " Le chat Potté : la dernière quête ", " Enzo le croco ", " Black Panther : Wakanda forever ", " Le royaume des étoiles " , " Violent night " et " Mon héroïne ".