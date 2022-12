Madagascar: 75 ans de l'Alliance Française d'Antananarivo - Mirado et Reko Band à l'affiche

L'Alliance Française d'Antananarivo ouvrira en grandes pompes ses activités pour la nouvelle année 2023.

Rien de moins qu'un grand concert avec deux stars de la musique malgache pour clore en apothéose le 75ème anniversaire de la plus grande Alliance Française du monde en termes d'apprenants.

Ce concert de clôture aura donc lieu le 7 janvier 2023 à 14h à l'AFT Andavamamba. Mirado et Reko Band, puisque ce sont eux les stars à l'affiche de ce concert-événement, auront ainsi l'opportunité de retrouver très vite leur public dès le commencement de l'année. Les deux groupes se partageront la scène pour entonner leurs meilleurs tubes et peut-être donner un aperçu de leurs nouvelles compositions. De plus, l'accès au concert sera gratuit sur présentation d'une invitation, à récupérer à l'AFT Andavamamba à partir du 4 janvier 2023.

La célébration de ces 75 ans de l'AFT s'est étalée sur toute une année. Plusieurs événements ont marqué cette célébration, dont l'inauguration d'une stèle commémorative, la pose de première pierre d'une nouvelle bâtisse de l'AFT et une exposition sur les présidents de conseils d'administration qui se sont succédé durant ces 75 ans d'existence entre autres.

Reconnue d'utilité publique par l'Etat Malgache depuis 2012, l'AFT s'est fixée pour missions principales la promotion de la langue française et la francophonie, la facilitation de l'accès à tous les médias pour se cultiver, le développement de la lecture sous toutes ses formes... Elle favorise aussi le dialogue des cultures, notamment en organisant des activités de responsabilité sociale et environnementale et en mettant en valeur le patrimoine, les œuvres et leurs créateurs, sans oublier la mise en avant du talent des artistes malgaches.

Le jubilé a d'ailleurs été ouvert par un grand concert auquel Stéphanie Bachra et Ljo ont chaleureusement participé le 26 février 2022. Rendez-vous dans moins de deux semaines donc pour le concert de clôture.