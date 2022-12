Ile Maurice: Torture policière alléguée - Krishna Seetul participe à une reconstitution des faits à Terre-Rouge

Krishna Seetul, peintre de 29 ans habitant d'Arsenal, a participé hier après-midi à une reconstitution des faits à la requête de l'Independent Police Complaints Commission (IPCC). Celle-ci s'est chargée des enquêtes sur des tortures policières alléguées dénoncées sur la page Facebook de l'activiste Bruneau Laurette. Les avocats dits "Avengers" ont alors aidé les victimes de ces tortures qui ont porté plainte au Central Criminal Investigation Department. L'affaire a été référée à l'IPCC car les policiers ne peuvent légalement enquêter sur leurs collègues.

Avec ses avocats, Meˢ Akil Bissessur et Anoup Goodary, Krishna Seetul s'est rendu à la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge pour indiquer les pièces ou il aurait été torturé. Arrêté le 1er février 2020 après un vol avec violence sur une habitante d'Arsenal de 62 ans, il dit avoir été tabassé et force à avouer sous la contrainte par des officiers du CID de Terre-Rouge. Il aurait aussi reçu des décharges électriques sur le corps et ses parties intimes et ces derniers auraient passé du sel pimenté sur ses blessures. Krishna Seetul avait ensuite été admis à l'hôpital SSRN à Pamplemousses pendant deux semaines.

À sa sortie de l'hôpital en chaise roulante, il avait été traduit au tribunal de Pamplemousses le 14 février sous une accusation provisoire de vol avec violence. Krishna Seetul dit attendre depuis trois ans que justice lui soit rendue. "Mo demann IPCC pa kouver nanyé dan sa lanket la monn fini explik tou se kinn arivé", a confié Krishna Seetul après la reconstitution des faits. Il avait déposé une première plainte à l'IPCC en février 2020 mais ce n'est que cette année qu'il dit avoir trouvé une lueur d'espoir après les fuites des vidéos dénonçant ces actes barbares.

Autre victime de brutalité policière alléguée, David Jolicoeur a été entendu à nouveau par la CID de Grand-Baie hier, par rapport à son arrestation par la CID de Terre-Rouge dans une affaire de vol. Après l'éclatement des vidéos de tortures, une nouvelle équipe avait été instituée pour rouvrir l'enquête. L'habitant de Baie-du-Tombeau de 28 ans a passé quatre ans en détention préventive dans le cadre du meurtre du vigile Issa Ramjaun, 86 ans, en décembre 2018 à Riche-Terre. Il dit avoir été forcé d'avouer le crime sous la torture. Il a vu l'accusation provisoire de meurtre rayée au tribunal de Pamplemousses en juillet dernier après une motion de radiation de la charge logée par Me Sanjeev Teeluckdharry. Le représentant du DPP n'avait pas objecté à cette motion.

Pensée pour Bruneau Laurette

Sa mère, Antoinette Jolicoeur, ne cesse de remercier Darren Activiste, Bruneau Laurette et les "Avengers" qui sont à l'origine de la libération de son fils. "Mo'nn trouv sa bann vidéo la zis zour fet mama mo pa koné ki sann la so laport pou tapé, mo'nn tap laport Darren kinn aport mwa enn gran led li fer moi zwenn Bruneau ek Bruneau finn fer mwa zwenn bann Avengers. Zamé mo pa pou fini rémersié zot pou tou séki zot inn rési fer pou mo garson. Si pa ti éna zot, mo garson ti pou ankor fermé pou nanié. Apré tou sé sa lanéla mo pé réisi fer Nwel ek lané avek li. Aster ki so zanfan pé aprann konn li", confie Antoinette, qui dit avoir le coeur lourd pour Bruneau Laurette, qui se retrouve emprisonné. "Li fer mo garson sorti Melrose, aster sé li ki zot finn fermé laba. Li pou sorti, éna enn bondié ki trouv tou lao. Mo fer bokou lapriyer pou li."

À la suite de ce scandale qui a entaché la force policière, quatre policiers affectés à la CID de Terre- Rouge ont été arrêtés pour "torture by public official" : l'inspecteur Kailash Derochoonee déjà interdit de ses fonctions après avoir été arrêté par l'Independent Commission against Corruption dans une affaire de pots-de-vin, le sergent Poonith Reedoye, et les constables Keertiwansing Gokhool et Baboo Ekantisingh Purgaus. Deux policiers de l'ex-Anti Robbery Squad du sud ont aussi été arrêtés après la plainte de Deepak Jeeool. Cet habitant de Plaine-Magnien, âgé de 45 ans, soutient avoir été torturé par des policiers de cette unité alors qu'il avait été arrêté pour vol.