Ile Maurice: Fondation - Tasleem Dilloo offre la chance aux moins fortunés d'accéder aux soins à l'étranger

Président et chef de la direction de l'Overseas Medical Care Assistance Ltd, qu'il a fondée en 2017 avec un collègue, Tasleem Mohammad Dilloo s'est spécialisé dans la prestation de services médicaux aux patients à Maurice et en Inde. À 34 ans, il voit plus loin. En effet, depuis mai 2022, il a lancé l'Overseas Medical Care Assistance Foundation pour aider les moins fortunés à se faire soigner.

Comme il l'explique : "Dans notre entreprise, nous sommes spécialisés dans le transfert médical de patients qui recherchent un traitement à l'étranger. Souvent, nous avions des questions de patients qui avaient de graves problèmes de santé, mais qui, malheureusement, n'étaient pas financièrement capables de se rendre à l'étranger." Tasleem Mohammad Dilloo pense que toute personne devrait avoir la chance de survivre à une maladie, "une chance d'avoir un avenir meilleur".

Comment procède la fondation ?

Le représentant médical agréé explique que sa société a aidé, de 2017 à ce jour, plus de 3 000 patients de Maurice et d'autres régions d'Afrique qui avaient besoin de se faire soigner en Inde. "Nous avons acquis beaucoup d'expérience au fil des années et, en pensant à ce voyage, nous avons noté que la partie manquante était de pouvoir aider les autres qui en avaient aussi besoin." C'est de là, dit-il, que lui est venue l'idée de créer une fondation afin d'aider ces personnes qui veulent et doivent se faire soigner à l'étranger, mais qui n'ont pas les moyens de le faire.

Tasleem Mohammad Dilloo explique qu'il y a une équipe de 15 à 20 personnes qui travaillent dans les locaux à Maurice et en Inde. Lorsqu'un patient se présente pour demander de l'aide à la fondation, l'équipe procède à un contrôle "minutieux" de la personne et de son cas. "Après ce contrôle, nous collectons les fonds pour le traitement via notre réseau et nos organisations. Et, suite aux fonds reçus, nous envoyons le patient à l'étranger pour se faire traiter." D'ajouter que son équipe est composée de soignants qualifiés et de médecins, entre autres.

L'Overseas Medical Care Assistance Foundation aide principalement les patients qui n'ont pas de fonds pour un traitement et dont l'état de santé critique exige une intervention chirurgicale immédiate. La fondation qui, de mai 2022 à ce jour, a déjà aidé huit personnes, a pour objectif d'en aider plus avec l'aide du public mauricien en 2023. "Dans les années à venir, nous implanterons notre fondation dans certaines parties d'Afrique", ajoute Tasleem Mohammad Dilloo.

Pour toute contribution, veuillez faire un don au numéro de compte bancaire suivant : 000449502538.