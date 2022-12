Maroc: La Fondation Zakoura accueille une délégation du ministère de l'Education de Madagascar

Casablanca — La Fondation Zakoura a accueilli, du 19 au 24 décembre, une délégation du ministère de l'Education de Madagascar dans le cadre d'un programme riche en partage d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de l'éducation et de la petite enfance.

La Fondation Zakoura, acteur de référence de l'éducation en milieu rural, a été, en effet, sollicitée par la délégation ministérielle de Madagascar dans le cadre de son programme " Eveil plus ", mis en place en partenariat avec la Banque Mondiale, indique la Fondation dans un communiqué.

Elle a par ailleurs souligné que l'objectif de ce dispositif est de généraliser l'accès à une éducation préscolaire de qualité pour les enfants de 3 à 5 ans vivant dans le milieu rural et dans les régions enclavées.

A mi-chemin de la mise en œuvre du projet, le ministère a prévu cette visite d'échange auprès de la Fondation Zakoura qui a accumulé une forte expertise dans le domaine du développement et de l'éducation de la petite enfance dans les régions les plus reculées.

Il s'agissait également d'un partage d'expertises relatif à la mise en œuvre d'unités de préscolaire communautaire dans le milieu rural et d'échanges à ce propos en observant des cas concrets. La visite aura permis aux membres de la délégation d'avoir une vision d'ensemble des processus et des différentes phases de leur mise en œuvre.

En outre, les membres de cette délégation ont pu se faire une idée plus précise sur les bonnes pratiques et les différentes dispositions à prendre en considération avant l'ouverture d'une unité de préscolaire. Il s'agit du mode opératoire, du suivi et de l'évaluation permettant de mesurer l'impact qualitatif et quantitatif de toute unité opérationnelle ainsi que du périmètre d'actions parallèles menées pour le développement pérenne de l'enfant en âge de préscolaire.

L'approche de cette visite d'échange a combiné à la fois le partage d'expériences et le renforcement de connaissances pour le développement d'un préscolaire communautaire de qualité. Ainsi, des méthodes de facilitation participative et interactive ont été appliquées pendant la visite afin de favoriser l'apprentissage mutuel, l'identification des bonnes pratiques, l'acquisition de connaissances et le développement des savoir-faire.

Le programme de la visite s'est articulé autour d'ateliers de partage d'expérience, d'échange et de brainstorming ; de visites terrain des écoles (l'école Ahfid à la commune de Sidi Smaïl et l'école Jabria à Sidi Bennour) ; de l'élaboration de la feuille de route pour la dynamisation de l'échange de bonnes pratiques ; ainsi qu'une table ronde avec les représentants et les experts marocains de développement de la petite enfance en présence de la délégation ministérielle de Madagascar.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des orientations sociétales de la Fondation Zakoura menée par le Zakoura LAB, qui se base sur la capitalisation des expériences réussies et la mutualisation des efforts entre acteurs institutionnels, nationaux, internationaux et la société civile, souligne le communiqué.

Elle s'inscrit particulièrement dans cette volonté de " knowledge sharing " (partage de connaissance) poursuivie par Zakoura Lab qui est nécessaire pour la transformation en éducation dans le cadre de la mise en commun des connaissances et pratiques en vue d'atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), ajoute la même source.

La Fondation rappelle en outre que les députés malgaches ont adopté un projet de loi portant sur l'orientation générale du système éducatif à Madagascar le début de ce mois, afin d'instaurer un système éducatif de qualité et inclusif, notant que les principaux changements portent, entre autres, sur le préscolaire obligatoire pour les enfants de plus de cinq ans et l'enseignement primaire en deux cycles de trois ans, l'intégration de l'orientation scolaire et de l'orientation professionnelle ainsi que le renforcement des droits et devoirs dans le système éducatif.

"Ainsi Madagascar est en phase de la généralisation du préscolaire gratuit et obligatoire. La délégation est ainsi venue s'inspirer des programmes de la Fondation qui est déjà bien avancée dans le domaine de l'éducation", indique la Fondation.

"Tout d'abord, je remercie la Fondation Zakoura d'avoir accepté notre demande de visite au Maroc pour cette visite d'échanges très enrichissante, et surtout pour l'accueil chaleureux. C'était une visite bien organisée et bien préparée. En tant que technicienne, j'ai été satisfaite et j'ai appris beaucoup de choses pendant notre séjour", a déclaré Ramahandrimalala Mino Andriampenosoa, membre de la délégation et chef du Service de l'éducation de la petite enfance du ministère de l'Education Nationale de Madagascar.

Et de poursuivre : "Je constate que l'éducation préscolaire au Maroc est beaucoup plus développée en termes de qualité et de quantité. Comme nous l'avons partagé avec vous, notre système éducatif est en phase de réforme, nous avons observé beaucoup de bonnes pratiques pendant notre visite. Encore une fois, merci et bon vent pour les 25 années à venir".

Ainsi, dans la lancée de cette ambitieuse dynamique éducative et de partage de l'expérience marocaine, la Fondation Zakoura à travers Le Zakoura Lab, son centre de recherche et développement, a organisé une table ronde sous le thème : " Programme National de la Généralisation et du Développement du Préscolaire : Enjeux et perspectives " avec pour axes : " Quelles sont les leçons tirées de cette dynamique de généralisation ? ", " Quel model réaliste pourra-t-on adopter pour une généralisation de qualité ? ", et " Quelles sont les perspectives à l'aube de l'atteinte des objectifs quantitatifs ? ".

Ce débat a eu pour objectif de rappeler le rôle crucial que joue le préscolaire dans le développement de l'enfant et à plus long terme du capital humain, de revenir sur ses défis et sur les enjeux de la généralisation, tout en dressant un état des lieux du préscolaire au Maroc 4 ans après le démarrage du programme de la généralisation, précise le communiqué, ajoutant que ce rendez-vous a également permis d'avoir le retour d'expérience de la mise en place du préscolaire communautaire à Madagascar à travers le témoignage de la délégation du ministère d'éducation nationale de Madagascar.

Cette table ronde, qui s'est tenue à la Direction centrale nationale du préscolaire, a abordé cet engagement majeur du paysage éducatif marocain et son homologue malgache. Animés par des spécialistes marocains et des représentants des ministères d'Education du Maroc et de Madagascar, les échanges entre experts et professionnels permettent de traiter la question d'un enseignement de qualité au profit des plus petits.

Les spécialistes de la petite enfance semblent très préoccupés par l'insuffisance des efforts consentis pour le préscolaire dans les pays en développement. L'éducation préscolaire a surtout gagné en importance et en visibilité au cours de ces dernières années au Nord, où la population d'âge préscolaire est devenue plus réduite, contrairement au Sud, où la population demeure numériquement importante et la plupart du temps encore exclue de la préscolarisation, rappelle la Fondation.

Et d'ajouter qu'une population aussi jeune exige un accroissement des investissements dans l'éducation ainsi que dans les facteurs de développement économique et social, afin d'améliorer l'indice de développement des pays africains. L'enjeu est de taille. Les ambitions sont fortes et à la hauteur des enjeux pour les enfants d'Afrique ".

Reconnue d'utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre, depuis plus de 25 ans en faveur du développement humain par le biais de l'éducation des enfants, la formation des jeunes et l'autonomisation des femmes en milieu rural, tout en renforçant les capacités locales en vue d'une action pérenne et durable.