Algérie: BNA - Deux nouveaux espaces digitaux à Ghardaïa et Alger

ALGER — La Banque nationale d'Algérie (BNA) a procédé mercredi à l'inauguration de deux nouveaux espaces digitaux dans les wilayas de Ghardaïa et Alger, indique cette banque publique dans un communiqué.

Il s'agit de l'agence de Ghardaïa "291", et de celle de Rouiba "641", selon le communiqué soulignant que l'ouverture de ces espaces s'inscrivait dans le cadre de l'accélération de la digitalisation des produits et services de la banque et visait à contribuer à la numérisation du secteur bancaire.

Le nombre d'espaces digitaux de la BNA s'élève ainsi à 31 espaces implantés sur l'ensemble du territoire national.

Pour rappel, ces agences digitales sont dotées d'un espace réservé aux automates "DAB" et "GAB", disponible 24h/24 et 7j/7 et d'un espace digital, équipé de tablettes tactiles.

Ils permettent à la clientèle de la banque d'effectuer différentes opérations bancaires et d'accéder à une panoplie de services digitaux, tels que le retrait et versement d'espèces, la commande de chéquier, la remise de chèque à l'encaissement ainsi que la consultation du solde de compte et l'accès à la plateforme e-paiement, conclut le communiqué.