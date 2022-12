Algérie: Bejaia - "Psy-théâtre", une pièce de théâtre amateur fait sensation

BEJAIA — Une pièce de théâtre amateur de la maison de jeunes de la localité de Seddouk a fait sensation, mardi soir à la maison de la culture de Béjaia, offrant une trame presque fantastique mais dont la drôlerie, la théâtralité, et la suavité du texte au ton léger et décalé, a littéralement transporté.

Le large public présent qui ne s'attendait pas, visiblement, à un tel spectacle, s'en est enjoué à loisir, partant en vrille à chaque réplique et intonation caustique, fréquemment énoncée dans un style dépouillé mais d'une subtilité furieuse et espiègle.

La pièce, une fable douce-amère, traite de la folie d'une famille, dont la cupidité a obscurci le sens des réalités et des valeurs, au point de ne plus discerner la normalité de la démence.

"Psy-théâtre" rend compte d'un conflit familial opposant trois enfants, quatre garçons et une fille, à leur père, qu'ils veulent déshériter de son vivant. Pour en précipiter la solution, ils accusent le paternel de folie et essaient de régler leur différend dans un cabinet psychiatrique, d'autant que le papa s'est reclus sur lui-même, ne parlant plus et faisant mine de ne plus tenir sur ses jambes.

Le clou de l'histoire est la démarche auprès du psychiatre qui n'est pas collective mais individuelle, et au cours de laquelle, chacun des enfants livre sa propre version de la démence paternelle.

Le médecin finit par lever le voile sur le secret du vieil homme et à défaut de trouver une solution médicale, pas seulement au père mais aussi à ses enfants, tous nécessitant un traitement de choc, il s'en remet à la justice.

Cette dernière peine pour sa part à rendre un verdict, et accuse l'instigateur principal de cette machination, sans toutefois en clarifier la sentence.

"J'ai voulu faire une chute ouverte, et laisser le libre arbitre et jugement aux spectateurs", a indiqué à l'APS, le metteur en scène, Sofiane Ait Meddour, un détenteur d'un diplôme Master 2 en psychologie, et qui pratique le théâtre en violon d'Ingres

Sa pièce a séduit et a été accueillie avec standing ovation. Pour un coup d'essai, Sofiane Ait Meddour a réussi un coup de maitre, servi par un texte sublime et un jeu d'acteurs très relevé par rapport à leur statut d'amateurs.