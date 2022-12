Algérie: Illizi / Tourisme saharien - Le potentiel matériel et immatériel du pays à l'honneur dans une exposition de l'artisanat

ILLIZI-Divers produits et activités d'artisanat mettant en exergue le potentiel matériel et immatériel du pays sont à l'honneur à l'exposition nationale de l'artisanat et des métiers "Tassili" abritée par la wilaya d'Illizi dans le cadre de la promotion du tourisme saharien, ont indiqué mercredi des responsables de la Direction locale du tourisme et de l'artisanat (DTA).

Cette manifestation culturelle (27-31 décembre) regroupant des artisans et associations du pays issus, notamment, des wilayas de Djanet, Chlef, Batna, Tizi-Ouzou, Souk-Ahras, Jijel, El-Oued et d'Adrar, présente aux visiteurs une panoplie de produits et chefs-d'œuvre de la bijouterie traditionnelle, de la dinanderie, de la mégisserie, de la tapisserie, du tissage, d'effets vestimentaires, de l'art culinaire qui reflètent la diversité culturelle et la dimension historique des différentes régions algériennes, mais aussi de participants de pays étrangers, a indiqué le directeur du secteur, Mohamed Ouidene.

Outre cette exposition visant la vulgarisation et la commercialisation des produits d'artisanat, a indiqué le DTA, le secteur s'emploie à accompagner les associations versées dans le créneau du tourisme et de l'artisanat à la faveur d'un programme d'organisation présentant une série de manifestations visant la relance des métiers de l'artisanat et la promotion du tourisme saharien. Initiée concomitamment avec les vacances scolaires d'hiver et la célébration du nouvel An, cette exposition constitue une opportunité idoine pour les artisans pour la commercialisation de leurs produits aux touristes.

De nombreux artisans se sont, à cette occasion, félicités de pareille initiative leur permettant de mettre en valeur leurs savoir-faire et écouler leurs produits qui reflètent le riche patrimoine de chaque région.

Cette exposition qu'abrite la maison de la culture Othmane Bali est organisée par la Direction du tourisme et de l'artisanat, en coordination avec la chambre d'artisanat et des métiers (CAM) et l'association locale "Ammi-Anedjrat" de broderie et de couture traditionnelles.