Algérie: Foot/CHAN-2022 - La CAF dévoile la liste des arbitres de la 7e édition

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé mercredi la liste des arbitres retenus pour le 7e Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février).

La liste comprend 19 arbitres, 21 arbitres assistants et 12 arbitres vidéo représentant 32 des Associations membres de la CAF, précise l'instance continentale dans un communiqué publié sur son site officiel.

L'arbitrage algérien sera représenté par un trio composé de Lotfi Bekouassa, assisté d'Abbes Zerhouni et Brahim El-Hamlaoui Sid Ali, ainsi que l'arbitre du VAR Lahlou Benbraham.

"Fidèle à sa politique de promotion de l'arbitrage féminin, la CAF a désigné un trio de femmes arbitres pour cette nouvelle édition. Il s'agit de l'arbitre centrale Vincentia E. Amedone du Togo et des arbitres assistantes Carine Atezambong Fomo du Cameroun et Diane Chikotesha de la Zambie", souligne la CAF.

"Pour cette compétition, nous avons combiné l'expérience à la jeunesse, nous avons un certain nombre d'arbitres prometteurs et en devenir. Le CHAN est une compétition mondiale et une grande plateforme pour nos arbitres.

Alors que nous entamons un nouveau cycle de Coupe du Monde, cela nous donne l'occasion de nous construire. Nous avons des CAN - hommes et femmes en 2024 - et un certain nombre de compétitions dans le cadre de ce cycle. Je suis particulièrement heureux de voir plus de femmes rejoindre le groupe d'élite", a déclaré le responsable de l'arbitrage à la CAF, l'Ivoirien Désiré Noumandiez Doué.

Pour rappel, quatre stades ont été retenus pour abriter les matchs du CHAN : Baraki (Alger), Miloud-Hadefi (Oran), Chahid-Hamlaoui (Constantine), et 19-mai 1956 (Annaba).

"Le derby nord-africain entre l'Algérie hôte et la Libye vainqueur du tournoi en 2014 va auréoler la journée d'ouverture. Le match aura lieu le 13 janvier 2023 à 20h00 heure locale (19h00 GMT) au majestueux Stade de Baraki, dans la capitale algérienne Alger", conclut la CAF.

Voici par ailleurs la liste des arbitres:

Arbitres centraux:

Lotfi Bekouassa (Algérie), Milazare Patrice (Maurice), Alhadi Allaou Mahamat (Tchad), Kalilou Ibrahim Traoré (Côte d'Ivoire), Adel Elsaid Hussein (Egypte), Abdelaziz Bouh (Mauritanie), Ibrahim Mutaz (Libye), Sabry Karim (Maroc), Atcho Pierre Ghislain (Gabon), Celso Armindo Alvacao (Mozambique), Samuel Uwikunda (Rwanda), Mahmoud Ali M. Ismaïl (Soudan),

Nkounkou Messie J. Oved (Congo), Melki Mehrez (Tunisie), Djindo Louis Hougnandande (Bénin), Daouda Gueye (Sénégal), Tom Abongile (Afrique du Sud), Ngwa Blaise Yuven (Cameroun), Vincentia E. Amedome (Togo).

Arbitres assistants:

Abbes Akram Zerhouni (Algérie), Brahim El-Hamlaoui Sid Ali (Algérie), Clemence Kanduku (Malawi), Eric Ayimavo Ulrich Aymar (Bénin), Kwasi Brobbey (Ghana), Hamedine Diba (Mauritanie), Hamedine Diba (Mauritanie), Ngoh Adou Hermann Desire (Côte d'Ivoire), Hamza Hagi Abdi (Somalie), Modibo Samake (Mali), Dos Reis Abelmiro Montengero (Sao Tome et Principe), Ditsoga Mpele Rodrigue (Cameroun), Nouha Bangoura (Sénégal), Sanou Habib Judicael (Burkina Faso), Dieudonne Mutuyimana (Rwanda), Lopes Ivandilo Meirelles de (Angola), Hensley Petrousse (Seychelles), Abdulaziz Bollel Jawo (Gambie), Emery Niyongabo (Burundi), Atezambong Fomo Carine (Cameroun), Diane Chikotesha (Zambie).

Arbitres de la VAR:

Mahmoud Achour (Egypte), Lahlou Benbraham (Algérie), Haythem Guirat (Tunisie), Samir Guezzaz (Maroc), Daniel Laryea (Ghana), Dahane Beida (Mauritanie), Issa Sy (Sénégal), Pacifique Ndabihawenimana (Burundi), Bamlak Tessema Weyesa (Ethiopie), Peter Weweru Kamaku (Kenya), Zakaria Brinsi (Maroc), Mohamed Abdallah Ibrahim (Soudan).