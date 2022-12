Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Trois ministres proches de Katumbi quittent le gouvernement

Le Premier ministre Sama Lukonde et l'ensemble de son gouvernement ont participé, le 28 décembre, au conseil des ministres en presentiel convoqué par le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo. Le moment était tout indiqué pour faire le bilan de l'année 2022 et, par ricochet, tracer les nouvelles perspectives pour l'année électorale 2023 qui pointe à l'horizon.

Bien avant le début du conseil des ministres, le chef de l'Etat a reçu en apparté les cinq membres du gouvernement issus de la plateforme Ensemble pour la République, en présence du Premier ministre Sama Lukonde afin de connaître leur position face au volte-face de leur plateforme. En leur qualité de co-fondateurs de cette paleforme, le ministre du Plan, Christian Mwando; celui de Transport et Voies de communication, Cherubin Okende; et la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, ont fait part de leur solidarité avec leur regroupement politique tout en tirant les conséquences politiques y afférentes.

Au sortir de cette audience empreinte de respect et considération, les trois démissionnaires ont quitté librement la Cité de l'Union africaine. Les trois autres membres, à savoir le vice-Premier ministre Lutundula, le ministre Modeste Mutinga et le ministre Steve Konde, ont réitéré leur soutien au chef de l'Etat et leur appartenance à l'Union sacrée de la nation.

Absent du pays, Mohindo Nzangi avait déjà pris fait et cause en faveur du président de la République et de l'Union sacrée. En ouvrant la 81e session du conseil des ministres en presentiel, le dernier de l'année 2022, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement annoncé le départ du gouvernement des trois ministres précités.