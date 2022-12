Congo-Brazzaville: Santé publique - L'OMS-Congo décentralise la consultation des maladies non transmissibles

Le bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a offert au Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) un lot de matériel et médicaments pour améliorer la prestation de services essentiels et décentraliser la consultation de la population.

Le don de l'organisation onusienne est destiné aux districts sanitaires, centres de santés intégrés et hôpitaux de base pour accélérer la prise en charge des maladies non transmissibles. Au Congo, 80% des MNT comme les accidents cardio-vasculaires, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, les cancers, l'asthme et autres ne sont pas diagnostiquées.

Au niveau des centres de santés intégrés, leur prise en charge est presque inexistante alors que 30% de la population adulte est hypertendue et 3 à 4% diabétique.

Les spécialistes en santé conviennent que l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre les MTN est d'augmenter les investissements dans des soins de santé primaires abordables et de qualité.