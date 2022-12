Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le Cafco organise un atelier sur les techniques de coaching des femmes

L'atelier qui cible les femmes politiques et de la société civile, potentielles candidates aux prochaines joutes électorales, vise à outiller les participantes et les inciter à avoir des instruments leur permettant, au moment venu, de battre campagne et se faire élire.

Le Cadre de concertation de la femme congolaise (Cafco) milite pour la représentativité des femmes dans les postes de décisions. Dans ce cadre, il tient à doter les femmes de toutes les stratégies pour qu'elles soient en mesure d'être non seulement électrices mais aussi candidates. L'organisation de l'atelier sur le coaching des femmes tombe donc à point nommé au moment où se déroulent les opérations d'enrôlement à travers toute la ville de Kinshasa. \

Il s'agit non seulement d'un cadre d'échange d'expériences entre les participantes, mais aussi une contribution à la participation politique de la femme en vue d'améliorer sa représentation. " Il est question de mener un dialogue de proximité et personnalisé avec chacune des femmes identifiées, procéder à identifier ensemble les atouts, les faiblesses de la personne pour mettre en place des stratégies appropriées de gestion du personnel et identifier les défis politiques profonds ainsi que les obstacles contextuels et construire des solutions ", a expliqué la cheffe de projet au Cafco, Mimie Mopunga.

Elle, a par ailleurs, souligné que Cafco accompagne les femmes candidates aux différentes élections que la Commission électorale nationale indépendante va organiser en décembre 2023. C'est dans cette optique que cette plateforme travaille pour augmenter le nombre de femmes aux postes électifs.

A en croire la cheffe de projet, le Cafco organise cette formation pour armer les femmes afin qu'elles montent les stratégies lors des prochaines élections pour une présence remarquable aux législatives, provinciales, sénatoriales et communales.