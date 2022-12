Congo-Brazzaville: Agriculture - Des jeunes du Niari en formation sur la transformation des produits vivriers

Le ministère de la Jeunesse, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), a lancé le 27 décembre une session de formation des jeunes aux techniques de transformation des produits vivriers locaux.

" Dans sa quête pour des solutions idoines à l'employabilité des jeunes en vue de leur autonomisation, le ministère en charge à la jeunesse n'a cessé de diversifier des stratégies et de mener les actions de formation et d'apprentissage, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. C'est dans cette vision que se tient la présente session de formation et d'apprentissage sur les techniques de transformation des produits vivriers locaux, notamment le manioc, l'igname et la banane ", a déclaré le préfet du Niari, Baron FrédériK Bouzok, représentant le ministre en charge de la Jeunesse et de l'Education civique, Hugues Ngouélondélé.

Cette première session, selon lui, a pour objectif de diversifier les sources de revenus, d'augmenter la productivité et de favoriser l'autonomisation des jeunes. " Cette noble ambition fera d'eux des acteurs du changement et des entrepreneurs agricoles, afin de lutter contre la pauvreté et de participer à la réalisation de l'agenda 2063 l'Afrique que nous voulons ", a-t-il renchéri.

"Au regard des atouts que le Congo possède : dix millions d'hectares de terres arabes, peu exploitées, une pluviométrie abondante et une hydrographie favorable à l'irrigation de bassins de production et une terre fertile, il est évident que la jeunesse peut domestiquer ses cultures alimentaires comme le manioc, l'igname et la banane pour s'en passer du blé, dont les importations sont onéreuses", a-t-il ajouté.

Cette formation qui va durer trois jours concerne cinquante jeunes exerçant dans le domaine de l'agriculture, à Dolisie. Ils vont bénéficier des techniques de près de huit recettes à base du manioc, de l'igname et de la banane. Les enseignements sont dispensés par deux formateurs du Centre de démonstration des techniques agricoles de Brazzaville.