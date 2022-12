Congo-Kinshasa: Processus électoral - La Céni à l'épreuve de l'enrôlement des électeurs

Cinq jours après le lancement de l'opération d'inscription et d'enrôlement des électeurs dans la première aire opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) fait face à plusieurs critiques de l'opinion nationale portant sur les aspects techniques.

Pannes de machine, batteries défectueuses, lenteur des agents et mauvaise qualité des cartes constituent l'essentiel des observations formulées par les acteurs de tout bord. A l'instar d'autres mission d'observation, le Réseau d'appui à la pacification du processus électoral en République démocratique du Congo (Rappel-RDC), déployé dans six des dix provinces concernées par l'enrôlement pour la première aire operationnelle, a déploré notamment l'absence des kits d'enrôlement dans plusieurs centres à Kinshasa et dans dautres provinces, l'absence des techniciens pour démarrer les machines et le dysfonctionnement de l'application PREApp Céni.

Pour sa part, le cardinal Fridolin Ambongo s'est inquiété, le 27 décembre, de la qualité de la carte d'electeur. "On dirait une copie. L'image est en noir et blanc, contrairement à celle qu'on avait avant. J'ai eu l'impression qu'en 2005 la carte avait meilleure qualité", a-t-il dit, au sortir du centre d'enrôlement.

D'autres comme Martin Fayulu et Kin-Key Mulumba se sont plaints du temps passé pour l'obtention de la carte d'électeur et ont invité la Céni à améliorer le rendement de ses agents pour permettre à tout citoyen en âge de voter de remplir ce devoir civique. Du côté de la centrale électorale, le directeur de la communication, Jean-Baptiste Itipo, a assuré, le 28 décembre, que la mauvaise qualité de la carte d'électeur est liée à la compétence des opérateurs de saisie. Ces derniers n'ajustent pas bien le kit avant de faire la capture du requérant. Il précise que toute carte dont la photo pose problème doit être refaite automatiquement. Pour ce qui concerne les pannes, a ajouté le directeur de la communication de la Céni, des équipes de techniciens ont été déployées sur le terrain en vue de prendre en charge tous les problèmes et améliorer le service.