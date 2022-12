Congo-Kinshasa: Processus électoral - Les Congolais encouragé à l'enrôlement massif

Le collectif d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo (RDC) a encouragé tous les nationauux à l'enrôlement massif sur toute l'étendue du territoire.

Dans un communiqué du 28 décembre, il appelle également le peuple congolais à avoir confiance en la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadima, membre de la société civile.

Le collectif motive son exhortation par le souci d'aider la centrale électorale à organiser des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées en 2023, pour éviter des contestations qui, dans la plus part des cas, aboutissent aux bains de sang. " Et donc, nous ne sommes pas là à perdre du temps pour chercher à savoir si le président de la Céni est un observateur électoral ou un expert électoral. Cela ne nous amènera nulle part ", a indiqué ce regroupement dans son communiqué signé par son coordonnateur, Emmanuel Adu Cole. Il relève que la société civile doit être apolitique, en laissant aux politiciens assumer leur part de responsabilité.

Il exhorte la société civile, les politiques ainsi que toute la population " à lutter, ensemble, pour la paix, la stabilité politique, l'Etat de droit, la bonne gouvernance ainsi que les élections libres et crédibles afin que ce processus électoral en cours aboutisse à une paix durable et que l'année 2023 ne soit pas comme 2022 ".

Rappelons que les Congolais ont été appelés à s'enrôler depuis le 24 décembre. Sur le terrain, l'engouement n'est pas encore au rendez-vous et le constat indique quelques défaillances techniques. Mais, à travers le pays, des appels à l'enrôlement massif se multiplient et les prévisions indiquent que plus les jours avancent, plus les centres d'enrôlement seront pris d'assaut.