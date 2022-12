Afrique de l'Est: Pour leur soutien aux tueries de l'Est de la RDC, CAN 2023 - Bertin Wema appelle la FIFA à exclure le Rwanda et l'Ouganda de toutes les compétitions

Bertin Wema, analyste sportif de première heure et communicateur de l'ADD/Congo est, dans sa dernière sortie médiatique, le week-end dernier, revenu sur les sanctions à infliger au Rwanda et à l'Ouganda, agresseurs de la République démocratique du Congo, sur le plan sportif.

Cet analyste appelle, en effet, la FIFA à suspendre les deux nations de toutes les compétitions de football, comme c'était le cas avec la Russie. Ce, suite aux atrocités que les gouvernements de ces deux pays organisent, sous couvert du M23, depuis des années, causant ainsi des morts et des déplacés dans la partie Est de la RD-Congo.

En effet, Wema Bertin fustige le silence de la FIFA qui, à l'en croire, est restée indifférente depuis des années face à cette agression dont est victime la République démocratique du Congo, alors que, ajoute-t-il, il n'a fallu que quelques trois mois pour qu'elle punisse la Russie pour son agression contre l'Ukraine. " Le peuple congolais veut que la FIFA puisse exclure le Rwanda et L'Ouganda de toutes les compétions africaines, notamment des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu à Côte d'Ivoire. Il est inadmissible qu'en moins de 3 mois du conflit Ukraino-Russe, la FIFA ait exclu la Russie et la Biélorussie des éliminatoires de la Coupe Du Monde alors que la RDC, elle, est agressée depuis 27ans par le Rwanda et l'Ouganda et ni la FIFA, ni la CAF, n'a jamais dit un mot. C'est le moment de réagir pour que le Rwanda et l'Ouganda sachent que ce qu'ils font déplait à tout le monde ", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il invite tous les congolais à se joindre à sa voix afin que les ennemis qui endeuillent la RDC soient punis. Il annonce prochainement, des actions sur terrain, des marches pacifiques, pour que la FIFA attende les cris des congolais. " Nous comptons organiser une marche devant le ministère de sport et devant le siège de la FECOFA pour qu'ils fassent entendre notre mécontentement devant la FIFA car la sanction de la FIFA est déjà une jurisprudence pour nous(... ) ", indique cet analyste sportif.

Et d'ajouter : " si la Fifa veut montrer au monde qu'elle est impartiale, elle doit exclure le Rwanda et l'Ouganda de toutes les compétitions du football. Leurs exclusion sera la première bataille diplomatique de la RDC face au Rwanda et l'Ouganda pendant ces 27ans d'agression... le Ministre des Affaires Etrangères et le Président de la République doivent s'impliquer sérieusement pour que ces deux pays soient sanctionnés... nous donnons deux mois au gouvernement et à la FECOFA pour que le Rwanda et l'Ouganda ne jouent pas leurs matchs restant des éliminatoires de la CAN 2023 au cas contraire, nous allons organiser des marches ".