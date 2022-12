Congo-Kinshasa: Accord et désaccord avec le Prix Nobel de la Paix Par Me Tshiswaka Masoka Hubert, Directeur Général de l'IRDH à Lubumbashi

Le Prix Nobel de la Paix 2018 et Prix Sakharov 2014, le gynécologue Dr. Mukengere Mukwege Denis, a cosigné, le 26 décembre 2022, une déclaration commune avec deux personnalités politiques et candidats à la présidentielle de 2023. Cette prise de position appelle des commentaires sur des points d'accord et de désaccord.

La présente réflexion est justifiée par le fait que le Prix Nobel de la Paix appartient à une sphère réduite de congolais mis en orbite. Certes ! Il est une figure de proue de la société civile. Oui ! Il est un patrimoine commun dont la voix porte des causes communes aux victimes de toutes les formes de violation des droits humains, y compris des atrocités du groupe terroriste M23, des crimes économiques, à l'instar des détournements des deniers publics, des abus du pouvoir public des anciens, actuels et futurs dirigeants du pays.

Ses opinions, positionnements, faits et gestes, en privé comme en public, lui exigent de scruter profondément, la forme et le fond de son message, le contexte et ses alliés de circonstance.

Pour la raison ci-dessus, le Prix Nobel de la Paix devrait se rassurer de ce qui suit :

En rapport avec la menace permanente de balkanisation de la RDC. Elle plane depuis des décennies et elle n'est pas la résultante d'un avènement actuel. A ce sujet, le rapport Mapping de l'ONU sur des crimes graves perpétrés en RDC, entre 1993 et 2003, exige des enquêtes aux fins des poursuites des présumés auteurs.

De ce même motif, la RDC avait saisi la Cour Internationale de Justice contre ses deux voisins.

Des récents rapports des experts de l'ONU attestent que le groupe terroriste M23 en guerre contre la RDC est appuyé par le Rwanda et l'Ouganda, en violation de l'intégrité territoriale du pays.

Le Prix Nobel devrait prendre en compte le résultat de la conjugaison de la diplomatie officielle, du plaidoyer de l'Eglise Catholique, de la presse congolaise, des ONG des droits humains et des personnalités de la société civile, comme lui-même.

Car, en réponse aux récentes dénonciations, la communauté internationale a endurci le ton, en prenant des positions diplomatiques contre le Gouvernement rwandais.

En ce qui concerne l'affaire BUKANGALONZO. La demande de cessation immédiate des enquêtes aux fins de jugement est contraire au droit de la défense du Sénateur MATATA PONYO MAPON de rencontrer au fond, chaque chef d'accusations portées contre lui dans ce dossier.

Par devoir de redevabilité de tout gestionnaire de la chose publique et au droit du peuple d'avoir des éclaircissements, le Prix Nobel devrait continuer à exiger des garanties de Justice et le respect d'un procès équitable.

En ce qui concerne la sécurité dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Le Prix Nobel devrait démontrer le sérieux accordé à la recommandation de lever l'état de siège, en la motivant, avec des arguments détaillés. De même qu'il devrait éclairer l'opinion publique sur les dysfonctionnements de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et de la Cour Constitutionnelle.

Par contre, il semble irréaliste qu'à moins de douze mois de la tenue des élections présidentielle et législatives, d'exiger des reformes immédiates et urgentes (1) de l'appareil judiciaire, (2) des forces armées de la République et (3) de la CENI.

En plus de (4) la rupture des relations diplomatiques et (5) la fermeture des frontières avec le Rwanda.

De même, il est absurde qu'en condamnant " une politique d'externalisation de la sécurité nationale à des forces étrangères ", la déclaration commune demande à la communauté internationale (1) plus de moyens pour la Brigade d'intervention de la MONUSCO, afin de rétablir la paix en RDC ; (2) une enquête à Kwamouth et Wamba, (3) la surveillance du retour de plus de six millions de déplacés internes, et (4) l'expatriation des millions des réfugiés rwandais et ougandais.

En somme, le caractère pédagogique devrait distinguer les prises de positions, avis recommandations du Prix Nobel de la Paix des déclarations ordinaires des partis politiques changeant aux grés d'alliances, des enjeux politiques et des partages du pouvoir.