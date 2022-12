Congo-Kinshasa: Ce 29 décembre au Musée national - La SOCODA tient son Assemblée Générale avec ou sans Nyoka Longo !

En RDC, la majorité de sociétaires de la Société congolaise des Droits d'Auteurs et des Droits Voisins (SOCODA COOP-CA) s'opposent à la politique de Nyoka Longo à la tête du Conseil d'Administration. Tous ont jeté leur dévolu sur le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines pour convoquer d'urgence une Assemblée générale afin de sauver cette coopérative créée par l'Etat pour la gestion collective et répartition des droits des artistes, toute discipline confondue.

Après plusieurs tractations, la Ministre de la culture, Catherine Kathungu Furaha a finalement pris la décision réunir toutes les parties autour d'une table, ce 29 décembre 2022 au Musée national de la RDC pour discuter et lever les nouvelles options pour l'intérêt général des créateurs et la bonne marche de la Société. Ainsi, a-t-elle même mis en place un comité préparatoire composé de dix personnes pour organiser cette Assemblée générale ordinaire conformément aux statuts de la Socoda. Son cabinet a déjà publié la liste des membres dudit comité préparatoire qui est constitué majoritairement des artistes.

Qu'à cela ne tienne, nos fins limiers renseignent que l'actuel Président du Conseil d'Administration n'est pas d'accord de la manière dont la Ministre Catherine Furaha s'est imposée dans l'organisation de ces accises de la Socoda. La présence de Nyoka Longo semblerait être hypothétique dans la mesure où il reste encore hésitant pour confirmer sa participation.

Notons que, d'énormes accusations pèsent sur l'actuelle équipe dirigeante de la Socoda notamment détournements des fonds, malversations financières, ingérence et capitalisation,...

Face à cette crise multiforme, la Ministre de tutelle est déterminée à remettre les choses sur des rails. Catherine Fuhara persiste et signe. Car son implication dans ce dossier est légitime. Pour elle, l'objectif est d'accompagner les artistes (ayant droit) à résoudre la crise à la base des dysfonctionnements qui n'ont pas trouvé des solutions au lendemain de l'Assemblée générale ordinaire et élective tenue en septembre 2021 au Centre Theresanium dans la commune de Kintambo.

La ministre de la Culture invite tous les sociétaires à entrer déjà en contact avec son cabinet pour les dispositions pratiques afin que l'Assemblée générale se passe dans les meilleures conditions.

Prévue le 21 décembre, cette Assemblée générale ordinaire a été repoussée le 29 décembre prochain au Musée national de la RD Congo. Catherine Furaha Kathungu, Ministre de la culture, arts et patrimoines, a demandé un travail harmonieux aux dix membres composant ledit comité rappelant que, " les artistes de tout le pays observent et attendent que leur cause soit bien défendue ".

En effet, ce comité préparatoire sera présidé par le Directeur de cabinet du Ministère de la Culture, arts et patrimoines, Joseph Ibongo, suivi du Nyoka Longo, Michel Agu Kolangbo comme questeur, Blaise Bula et Paul Ngoy Le Perc comme membres.

Retrouvez ici, en intégralité, la liste de membres du Comité préparatoire

Joseph Ibongo : Président

Nyoka Longo Jossart : Vice-Président

Mumbere Peruzi Djimy : Rapporteur

Kolangbo Agu Michel : Questeur

Bula Monga Blaise : Membre

Gratia Kalwengero : Membre

Lubasu Philippe : Membre

Sylvain NGOY : Membre

Longa Fo : Membre

Paul Ngoy : Membre