Afrique de l'Ouest: Cote d'Ivoire : Attentat terroriste de Grand Bassam- Les sentences sont tombées

Le tribunal criminel d'Abidjan-Plateau a vidé ce mercredi 28 décembre 2022 son délibéré. Selon Apa et plusieurs médias locaux, sur 18 accusés, 11 ont été condamnés à vie, y compris les quatre prévenus présents à la barre. Me Éric Saki, avocat de la défense, a jugé le verdict « mitigé », disant prendre acte du prononcé, en attente d'un probable appel dans 20 jours requis. « Je suis heureux pour ceux qui ont été totalement blanchis et ont bénéficié de la décision d'acquittement, mais je suis triste pour ces quatre personnes (ayant comparu) qui pour moi, auraient dû bénéficier également de la décision d'acquittement », a déclaré Me Eric Saki. Le tribunal criminel d'Abidjan-Plateau a déclaré « coupables Kounta Dallah, Kounta Sidi Mohamed ; Cissé Mohamed ; Barry Hassan ; Cissé Hantao AG Mohamed ; Ould Mohamed Ibrahim ; Hamza Ben Mohamed ; Mimi Baba Ould ; El Mocktar ; Ali Doumbia et Dicko Midi ».

En répression de ces actes terroristes, « le tribunal condamne ceux qui sont reconnus coupables à l'emprisonnement à vie », a fait savoir le juge. « Cette sentence est assortie d'une privation de leurs droits civiques pendant dix ans et de l'interdiction au territoire ivoirien pendant cinq ans. Des mandats d'arrêt ont été, par ailleurs, décernés à Kounta Dallah ; Ould Mohamed Ibrahim ; Hamza Ben Mohamed ; Mimi Baba Ould ; Ali Doumbia et Dicko Midi. Comme dommages et intérêts, le tribunal a décidé pour certaines victimes un franc symbolique et d'autres 50 millions Fcfa, 30 millions Fcfa, 20 millions Fcfa ou 10 millions Fcfa » ,ajoute la source qui ne manque pas d’ajouter que l’ opération avait été revendiquée par Al Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi) qui l'a attribué à sa branche Al Mourabitoune qui venait de commettre quelques semaines plus tôt, en janvier à Ouagadougou, au Burkina Faso un attentat dans lequel 30 personnes ont été tuées. Pour cet assaut, les jihadistes ont aussi diffusé les images du commando constitué des nommés Hamza al-Fulani, Abd ar-Rahman al-Fulani et Abu Adam al-Ansari. Alors que le supposé commanditaire, Mohamed Ould Nouini, commandant au sein d'Al Mourabitoune a été éliminé par l'armée française en 2018.

L'un des principaux organisateurs, Mimi Ould Baba Ould Cheikh est encore en vie, mais en détention au Mali. Fawaz Ould Ahmed dit Ibrahim 10 lui également, impliqué dans cet attentat, a été jugé en octobre dernier au Mali et condamné à mort pour avoir participé aux attaques, en 2015, du bar-restaurant La Terrasse et de l'hôtel Radisson Blu à Bamako. Le dimanche 13 mars 2016, trois hommes armés s'étaient rendus sur la plage de Grand-Bassam, à 40 Km au Sud-est d'Abidjan, et avaient ouvert le feu sur certaines personnes qui s'y trouvaient. Ce procès s'est ouvert après six ans d'enquête. Le bilan de l'attaque ressort 19 morts dont neuf Ivoiriens, quatre Français, un Libanais, une Allemande, une Macédonienne, une Malienne, une Nigériane et une personne non identifiée ainsi que trente-trois blessés. L'attaque a en outre fait 33 blessés. La période judiciaire ouverte à la suite de cet attentat, a abouti au renvoi de 18 accusés devant le Tribunal criminel pour répondre des faits d'actes terroristes, assassinat, tentative d'assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munition de guerre et de complicité desdits faits. Le procès de l'attaque terroriste de Grand-Bassam s'est ouvert le 30 novembre 2022 pour s'achever ce 28 décembre 2022