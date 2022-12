Algérie: La loi organique relative aux lois de finances consacre l'engagement de l'Etat à réformer les finances publiques

CHLEF — Les participants à une conférence régionale sur la réforme budgétaire organisée mercredi à Chlef, ont affirmé que la loi organique 15/18 relative aux lois de finances, "consacre l'engagement de l'Etat à réformer les finances publiques, et à être au diapason de la modernisation et du développement des systèmes budgétaires et comptables".

Les intervenants à cette rencontre se sont accordés sur le fait que cette loi organique "reflète l'attachement des autorités supérieures au développement du secteur et à la réforme budgétaire de manière à impacter positivement la consécration du développement local et la gestion optimale des fonds publics".

Selon Abdelaziz El-Oualia, directeur central à la direction générale du budget, la loi organique 15/18 "a introduit une nouvelle méthodologie de gestion axée sur une logique de performance et de résultats et non une logique de moyens".

"Le rendement est désormais basé sur la performance et la consécration des objectifs fixés pour les dotations financières y afférentes, ce qui est un signe évident des avancées obtenues grâce à l'engagement de l'Etat à réformer les finances publiques, à travers cette loi et une série de textes d'application", a-t-il estimé.

Le même responsable a également relevé que cette loi n'est pas basée sur la dualité des budgets (équipement et de fonctionnement), mais plutôt sur le budget programme, les résultats obtenus et la responsabilisation de l'ordonnateur des dépenses devant le parlement, à qui il doit rendre des comptes".

Pour sa part, la sous-directrice à la direction générale du budget, Nacima Hadj Ali a affirmé la contribution de la loi organique des lois de finances "à une meilleure gestion des fonds publics en définissant les objectifs de chaque programme dans les portefeuilles ministériels et des activités des wilayas, en vue de la mise en œuvre des politiques publiques et de la promotion des investissements et du développement, au plan local".

S'agissant de cette conférence, la même responsable a signalé son inscription dans le cadre d'un programme de formation "d'envergure" englobant toutes les wilayas, en vue de l'explicitation et de la diffusion du contenu de la loi 15/18 et de 12 textes réglementaires d'application", pour permettre aux concernés une "meilleur maîtrise" des mécanismes, outils et nouvelles procédures introduites par cette loi.

Dans son allocution à l'ouverture de cette rencontre régionale, le wali Atallah Moulati a estimé que la loi organique des lois de finances "consacre une nouvelle approche des procédures des finances publiques visant à consacrer une gouvernance budgétaire et une transition qualitative en matière de gestion des finances publiques".

L'opportunité a permis aux nombreux cadres et directeurs d'organes exécutifs et d'établissements publics participants de s'informer sur les textes de cette loi et leurs procédures d'application, notamment.

Cette rencontre a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi organique 15/18 relative aux lois de finances, dont l'entrée en vigueur interviendra le 1er janvier 2023.

Y ont participé, des directeurs des organes exécutifs er d'établissements publics, des contrôleurs financiers et des trésoriers des wilayas de Chlef, Ain Defla, Tipasa et Tissemsilt.