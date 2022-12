Afrique de l'Ouest: BRVM - Servair Abidjan réalise la plus forte hausse de cours ce 28 décembre 2022.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 28 décembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Servair Abidjan, qui opère dans l'avitaillement des avions en Côte d'Ivoire, a réalisé la plus forte hausse de cours avec 7,46%.

Le cours de cette valeur est passé de 1 315 FCFA la veille à 1 400 FCFA ce 28 décembre 2022, soit une augmentation de 85 FCFA. Servair Abidjan occupé ainsi la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Oragroup Togo (plus 5,68% à 3 910 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,46% à 1 170 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,82% à 5 295 FCFA) et BOA Mali (plus 3,51% à 1 475 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 5 090 FCFA), SUCRIVOIRE Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 880 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 1 025 FCFA), BOA Niger (moins 5,61% à 5 800 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 5,06% à 750 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est redressée, se situant à 735,669 millions de FCFA contre 561,386 millions de FCFA le mardi 27 décembre 2022.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 45,301 milliards, avec une réalisation de 6073,604 milliards de FCFA contre 6118,905 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est en léger repli de 7 millions, se situant à 8906,825 milliards de FCFA contre 8906,818 milliards de FCFA le mardi 27 décembre 2022.

Du côté des indices, c'est le retour à la zone rouge. L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a ainsi régressé de 0,74% à 201,78 points contre 203,29 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indices des 10 valeurs phares de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,85% à 167,09 points contre 168,53 points précédemment.