Algérie: Logement-2022 - De la gestion de la crise à la gestion de la demande

ALGER — Les progrès réalisés en 2022 en matière de logement ont permis de passer de la gestion de "la crise de logement" à la gestion de la demande sur le logement, avec la distribution, cette année, à travers le pays, de plus de 400.000 unités, toutes formules confondues.

2022, "année de l'accès du citoyen à la propriété d'un logement par excellence", a connu une véritable dynamique en matière de distribution des logements, renforcée à l'occasion d'événements à forte charge historique et symbolique pour le peuple algérien et ce, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le secteur a ainsi œuvré à l'accélération de la cadence de réalisation dans les chantiers et à la finalisation des travaux au niveau des unités de logement à distribuer.

La réalisation du programme ambitieux, approuvé par le Président de la République, et qui s'élève à un (01) million de logements, toutes formules confondues pour le quinquennat 2020/2024, a permis de prendre en charge une partie importante des besoins du citoyen algérien, de manière à lui garantir un cadre de vie décent.

La célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale (5 juillet) a été marquée par la distribution du plus grand quota de logements depuis l'indépendance.

Plus de 160.000 logements, tous types confondus, ont été distribués à travers le territoire national, dont 77.323 logements publics locatifs (LPL), 37.699 logements de type location-vente (AADL), 6.294 logements promotionnels aidés (LPA), 2.595 logements promotionnels publics (LPP), outre 18.374 aides à l'habitat rural et 19.321 aides à la formule des lotissements publics.

Plus de 700.000 logements ont été distribués depuis 2020 à ce jour, portant ainsi le taux d'occupation des logements en Algérie à 4,7 individus/logement, avec l'accès de plus de 3 millions d'individus à un logement décent.

L'année 2022 a vu, en outre, la création de la Banque nationale de l'habitat (BNH) à même d'insuffler une forte dynamique au secteur, en sus de favoriser la réalisation des différents programmes de logements dans les délais fixés, conformément aux exigences de la prochaine étape.

Dégager les assiettes foncières pour la construction de logements et d'infrastructures publiques

Outre la construction de logements, des infrastructures publiques et des complexes sportifs ont été réalisés.

Quelque 413 infrastructures publiques, dont 355 établissements éducatifs, ont été réceptionnées au titre de l'année 2022, en sus du parachèvement du stade de Baraki (Alger) après le succès de tous les essais techniques et la reprise des travaux du stade de Douéra qui a atteint un taux d'avancement de 65%, ce qui permettra à l'Algérie d'abriter différentes manifestations et compétitions sportives nationales, continentales et internationales.

Le secteur a par ailleurs, donné le coup d'envoi des travaux de réalisation de la première mosquée verte dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, première mosquée amie de l'environnement, avec des caractéristiques adaptées à l'efficacité énergétique et à l'utilisation des énergies renouvelables.

Dans le domaine de l'urbanisme, il a été procédé au lancement d'une plateforme numérique pour le guichet unique de wilaya, dédiée aux demandes et à l'obtention des permis de construire pour éradiquer les pratiques bureaucratiques.

Dans ce cadre, le secteur tend à actualiser le Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) 2030, actuellement en cours d'examen au niveau du Gouvernement, pour procéder à l'ouverture des dossiers d'extension urbanistique et de la recomposition territoriale, ce qui permettra de dégager des assiettes foncières pour l'exécution de programmes de logements.

Le secteur de l'Habitat poursuit, ainsi, ses efforts pour assurer les assiettes foncières nécessaires à la réalisation des programmes de logements, à travers les études liées aux programmes des plans d'orientation de l'aménagement et de l'urbanisme, sachant que 1.541 études pour la révision des plans ont été enregistrées au niveau national, dont 1.394 approuvées et 153 ont été examinées et déposées au niveau des services locaux, pour approbation.